Betül y Abülkadir, en su huida, logran llegar hasta Alepo en Tierra Amarga. Ambos van disfrazados, tratando de no ser reconocidos, pues, debido a la crueldad de sus crímenes, están siendo perseguidos por organismos internacionales. Los retenes en las carreteras y en las fronteras son constantes para dar con su paradero y evitar que sigan adelante con su fuga.

El nuevo hogar de la pareja de delincuentes no es del agrado de Betül. Y no es para menos. La abogada siempre ha estado acostumbrada a vivir entre lujos y la vida de prófuga no está hecha para ella. La joven le pide a Abdülkadir que le dé permiso para llamar a Sermin, pues estará muy preocupada por ella: «Sé donde puedo localizarla».

Betül se comunica con Füsün tras llegar a Alepo

Betül marca a la casa de Füsün y le suplica que le dé un mensaje a su madre: «Dile que estoy bien, que no puedo contarle donde me encuentro, pero que estoy a salvo». Además, Betül le dicta a Füsün su nuevo número de teléfono y le pide que no comparta con nadie más, salvo con Sermin: «Es muy importante que esto quede entre nosotras».

Por otro lado, Züleyha y Lütfiye se ponen manos a la obra con los preparativos de la boda de Fikret y Zeynep. Ambas mujeres están muy contentas con el enlace y esperan que la futura celebración sea el comienzo de una nueva etapa llena de dicha y felicidad para la familia Yaman-Fekeli y para el resto de los habitantes de Çükurova: «Ya es hora de que la alegría llegue a estas tierras».