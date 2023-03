A Iffet se le cae la casa encima. Desde que volvió con Ali Ihsan en La venganza de Iffet, el empresario no ha parado de trabajar ni un solo día, dejando sola a su esposa durante largos periodos de tiempo. Además, la buena relación de Ali Ihsan con su socia Yasemin desata los celos de Iffet, quien se siente inferior a la diseñadora por no haber estudiado una carrera.

Mientras tanto, Cemil trabaja en una mina lejos de su pueblo para enviarle dinero a su madre. El hombre, que prometió alejarse de Iffet, no puede evitar seguirla de vez en cuando y se lamenta al verla siempre triste. «Me marché para que pudieras ser feliz, ¿por qué no lo eres?», piensa en voz alta mientras observa a su ex sola en un bar.

Cemil convence a los trabajadores para hacer una huelga

El compañero de Cemil está desesperado. Su hija está muy enferma y no puede pagar su tratamiento por culpa de un jefe que nunca les paga a tiempo. Cemil se arma de valor y decide plantarle cara al empresario, bloqueándole el paso con su camión cuando intenta entrar en la mina. Tras exigirle que pague a sus empleados, el hombre se niega y le responde con muy malas formas: «Si eres inteligente encontrarás otra manera de reclamar tus derechos. Ahora, apártate de mi camino».

Cemil convence a sus compañeros para hacer una huelga y el jefe, asustado por las pérdidas que pueda tener su empresa, entra en razón y les paga. Por su parte, Betül, que no quiere volver a saber nada de Cemil, se hace un test de embarazo y descubre que está esperando un hijo suyo. «No voy a abortar y no pienso contarle nada a Cemil. Este bebé será solo mío», le dice a una amiga buscando su apoyo. Mientras tanto, el esposo de Betül encuentra a su jefe muy malherido.