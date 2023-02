Tras conversar con Nil, Iffet le reclama a Ccemil que siga jugando con ella, pues la joven se ha encaprichado de él y piensa que sus sentimientos son correspondidos. Sin embargo, lo que, realmente, le duele a Iffet es no poder desprenderse de ese pasado que le sigue atormentando y que Cemil le recuerda cada vez que está en su presencial.

Desesperada, Iffet le ruega al que fuera su gran amor, que se marche de la mansión y el permita vivir en paz. Sin embargo, el taxista no está dispuesto a salir de la vida de su amada a la primera de cambio y le asegura que continuará cerca de ella, aunque este no sea su deseo. Es entonces cuando Iffet toma una drástica decisión sobre la que ya no habrá vuelta atrás.

Betül le pide perdón a Iffet por el daño que el causó

Por otro lado, Betül, rota de dolor por los constantes desplantes de Cemil, se pone a investigar y descubre, finalmente, qué fue aquello tan trágico que pasó entre su esposo e Iffet para que ambos rompieran su relación. Tras saber que su amiga fue abusada por el que ahora es su marido, Betül le pide perdón a Iffet. «Ahora es mi vida la que está comenzando a desmoronarse. Estoy pagando todo el mal que he hecho», le dice Betül a la que fuera su amiga.

Tras esta reveladora conversación y después de conversar con su padre, Iffet cree que ha llegado el momento de confesarle a Ali Ishan toda la verdad acerca de la naturaleza de su relación con Cemil, aunque esto pueda suponer que el empresario de fin a su matrimonio.