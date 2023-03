El secuestro de Cemil e Iffet por parte de Ali Ishan terminó de la forma menos esperada en el capítulo 60 de La venganza de Iffet, con la muerte de este último. Horas más tarde, después de que la pareja fuese hallada por la policía, Iffet se encuentra en una sala de interrogatorios de una comisaría, pues todas las pistas conducen a una sola idea: ella fue la persona que asesinó al empresario.

Por supuesto, Iffet no hace más que defenderse de tales acusaciones y le asegura a los agentes que ella no tuvo nada que ver con la muerte del que fuera su esposo. No obstante, tampoco se atreve a contar la verdad de lo sucedido en El Rancho, por lo que sus argumentos quedan vacíos y nadie llega a confiar en sus palabras.

Ali Ishan recibe el último adiós de sus seres queridos

Mientras Iffet sufre encerrada entre cuatro paredes, la situación de Nil empeora. La joven, que ha sido trasladada al hospital, se debate entre la vida y la muerte. Su estado es muy delicado y los doctores le piden a la familia de la muchacha que se preparen para lo peor, pues es posible que no salga de esta.

Fuera de la clínica, los seres queridos de Ali Ishan se alistan para dar el último adiós al empresario y asistir a su funeral. La que peor lo está pasando es Yasemin, quien se propone limpiar el nombre del que fuera su gran amor, así como hacer pagar a quienes culpabiliza de su muerte: «No dejaré que su asesinato quede impune. Haré justicia por él y por todo el amor que nos tuvimos».