Estudió Economía en la Universidad de Bahçeşehir, en Estambul, sin embargo, Yigit Koçak siempre tuvo claro que su destino estaba en la interpretación. Debutó en el año 2017 con Seni Kimler Aldi, donde se metió en la piel de Mehmet. No obstante, su gran oportunidad en la pequeña pantalla llegó con Kardeslerim (Hermanos), dando vida a Ömer. La ficción se ha convertido en fenómeno, no solo en Turquía, sino en otros países, como es el caso de España, donde se emite cada lunes y martes en el prime time de Antena 3.



El actor nos abre su corazón en esta sincera entrevista en la que habla de la fama, de su familia, su forma de afrontar la vida, sus sueños por cumplir y, por supuesto, sus próximos proyectos, que le lleva, directamente, a nuestro país.

- Hermanos llegó a España hace unos meses y se ha convertido en un éxito.

Es muy orgulloso y feliz por la acogida que hemos tenido. Es un honor para mí poder llegar al corazón de los espectadores de otros países, más aún, de un lugar que me gusta tanto como es España. Es cierto que tenemos lenguajes diferentes, pero compartimos los mismos sentimientos y me encanta sentir el cariño del público.

- ¿Por qué crees que las ficciones turcas gustan tanto en España?

Creo que en ambos países somos de sangre caliente. Tenemos ciertas cosas en común, como las emociones. Sentimos de una forma parecida y eso hace que el público español se sienta identificado de alguna forma con lo que ve en la pequeña pantalla.

- Después de tanto reconocimiento, ¿te has sentido abrumado por la fama?

No, nunca me he sentido abrumado. Forma parte de nuestro trabajo y creo que todos los que nos iniciamos en este mundo, lo sabemos de antemano. La gente que te conoce, te mira y te quiere como si fueras parte de su familia, y eso es algo normal. Jamás podría agobiarme algo así, al contrario, disfruto cada momento de los fans. Si hay algo que me gusta, es que las personas sepan apreciar y respetar mi trabajo.

- Ömer se ha robado el corazón de gran parte del público español.

Lo que más me gusta de él es cómo valora a su familia y su disposición a hacer lo que sea necesario para que no les falte de nada. No hay nada que no pueda hacer por sus hermanas. En verdad, le ha tocado vivir una situación muy difícil, porque con tan solo 17 años, ha tenido que aprender a ser padre y hermano mayor.

Es consciente de su responsabilidad y es un hombre valiente. Además, me gusta que sea una persona directa, transparente, que no puede ocultar sus sentimientos, aunque, a veces, eso le haga estallar en brotes de ira. Creo que es alguien sensible y emotivo, que, a pesar de todo, no puede dejar de ser un niño.

Productora

- ¿Ha cambiado tu perspectiva de la sociedad, del mundo, al interpretar a un joven con tan pocos recursos económicos y experimentar sus dificultades?

Algunas personas viven situaciones económicas y familiares muy complejas. Poder meterme en su piel, comprender sus sentimientos, empatizar con ellos, experimentar esos momentos de tragedia, me ha hecho estar agradecido por la vida que me ha tocado y me ha permitido valorar aún más lo que tengo, además, de a las personas que me rodean.

- Yendo a tus inicios en la interpretación ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?

Con mucho miedo. Como es normal, cuando empieza tu andadura en un mundo diferente al conocido hasta el momento, te entra cierta inseguridad. Sin embargo, a medida que me fui adentrando más en la actuación, más me enamoré de esta profesión y me convencí de que este era mi camino a seguir.

- Si no hubieras llegado a la actuación, ¿a qué te habrías dedicado?

Creo que me hubiera decantado por la medicina. Resulta que mi padre es médico y siempre ha sido un ejemplo para mí en muchos sentidos. Así que, sí, creo que si no me hubiera dedicado a la interpretación, estaría trabajando de doctor.

- ¿Cómo te definirías como actor?

Me considero bastante trabajador. Tengo mucho respeto por mi profesión y trato de esforzarme al máximo para darle al espectador lo mejor de mí. No quiero que nadie sienta que estás desaprovechando el tiempo cuando está viéndome en algún proyecto. Además, intento no perder la ilusión cada vez que me toca actuar. Esa emoción sigue dentro de mí, día tras día.

Productora

- ¿Y como persona?

Soy alguien bastante tranquilo y me considero adicto a la rutina (risas). Aunque, sin lugar a dudas, lo que trata de ser siempre es buena persona. Ese es uno de mis objetivos principales desde siempre y trato de vivir en consecuencia con ello.

- Conocemos bastante de Ömer y ahora toca profundizar en Yigit. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre cuando no estás trabajando?

La verdad es que es poco el tiempo que me queda para mí, porque los horarios de mi trabajo son bastante agitados y cuando no estoy en el set de rodaje, me pongo a estudiar para seguir mejorando como actor. Eso sí, el deporte es fundamental en mi vida, me gusta mucho jugar al fútbol con mis amigos y toco la batería, algo que me ayuda mucho a desconectar y eliminar el estrés.

Ahora, además, he empezado a dar clases de español y ¡me gusta mucho! En mi mente está hablar y entender vuestro idioma tan bien como el inglés.

- ¿Eso quiere decir que está abierta la puerta de trabajar en España?

¡Me encantaría! Cuando tenía 14 años, visité por primera vez España, Barcelona, concretamente, y me gustó mucho arquitectónicamente. Aunque debo reconocer, que me encanta Madrid desde que era un niño. Tanto la ciudad, como el Real Madrid siempre me han llamado la atención, y espero poder participar en algún proyecto aquí.

Además, en España hay actores de gran éxito, a los que admiro mucho y han aumentado mi curiosidad por la industria audiovisual de esta país. El efecto de Pedro Almodóvar, por ejemplo, en mi profesión es innegable.

- ¿Entre tus sueños está convertirte en un actor internacional?

Sin lugar a dudas. Me encantaría trabajar en diferentes idiomas, en diferentes países. Actuar junto a actores que veo como ídolos, como es el caso de Javier Bardem, a quien admiro desde que era pequeño. Y por supuesto, para ganar un Oscar (risas) ¿Por qué no?

- Finalmente, ¿qué les dirías a tus fans españoles?

Solo puedo decirles que muchas gracias por estar ahí. Siempre sentimos su apoyo y su amor, en cada mensaje que recibimos, en cada una de sus palabras. Muchas gracias por recibirnos tan bien y, por supuesto, que sigan viéndonos y disfrutando de nuestras series.