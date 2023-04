Iffet cumple su sueño y se casa con Cemil en una íntima ceremonia a la que acuden sus amigos y su hermana Nimet. Ahmet, que ha rechazado siempre a Cemil, recapacita y felicita a su hija por su reciente enlace. La pareja celebra su noche de bodas haciendo el amor por primera vez, pero cuando parece que todo empieza a ir sobre ruedas, Cemil descubre que Betül se ha marchado al extranjero e interpone una denuncia por haberse llevado a su hijo Mehmet sin su consentimiento.

Iffet espera con alegría la llegada al mundo de su primera hija, mientras Cemil es incapaz de olvidarse de la traición de Betül. El taxista lleva más de un año sin ver a su hijo y se le empieza a agotar la paciencia. Por suerte, Asuman le pide a Betül que regresen a Estambul. La anciana está enferma y quiere pasar sus últimos años en su tierra natal. En cuanto su avión aterriza, la policía detiene a Betül y Cemil aparece en comisaría para llevarse a Mehmet. «Ahora solo podrás verle cuando yo te lo permita», le dice Cemil a su ex.

Iffet le devuelve a Betül su hijo y esta se lo agradece

Mehmet echa de menos a su madre. El pequeño no quiere comer y se pasa el día llorando desconsoladamente porque no siente que esté en su hogar. Iffet, a punto de dar a luz, no puede soportar ver a una madre alejada de su bebé y se lo devuelve a Betül a escondidas de Cemil. Esta le agradece el gesto. Sin embargo, los problemas no tardan en llegar.

El hombre amenaza con divorciarse cuando se entera, pero Iffet se muestra tajante: o perdona a Betül y empieza de cero con ella por el bien del niño, o será ella misma quien ponga fin a su matrimonio. Por otra parte, Erhan intenta convencer a Dilek para que venda el resto de sus acciones. Sin embargo, la diseñadora prefiere acudir a Arif para pedirle trabajo en la compañía. Tiempo después, Iffet da a luz a una niña llamada Elif al tiempo que Nihal da señales de vida.