La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Tayfun amenazó a Ömer de muerte si no le devolvía el dinero que había perdido por su culpa. En el episodio 44 de hoy martes en Hermanos, Doruk intercepta a Ömer cuando este termina de golpear al deudor de su jefe. El joven le reprocha a su cuñado que haya aceptado ser el matón de Tayfun para ganarse la vida. Ömer le asegura que lo hizo por necesidad: «No podía dejar que mis hermanas se muriesen de hambre y ahora no sé cómo salir de este lío en el que me metí» .

Dispuesto a todo por ayudar a su cuñado, Doruk idea un plan y es tender una trampa a Tayfun y sus hombres para que la policía los pille con las manos en la masa y les detenga. Sin embargo, nada sale como el hijo de Akif y Nebaht pensaba. Resulta que Tayfun se entera de la traición de Ömer y llega a casa de los Eren con una pistola en la mano, dispuesto a matar al que fuera su pupilo. Asiye, temiendo que su hermano pierda la vida, se interpone entre él y el prestamista, justo cuando este último dispara el arma.

Por otro lado, llega el día en el que Akif y Nebahat se verán las caras en el juzgado para firmar el divorcio. Antes de entrar en la sala de audiencia, la mujer escucha una conversación telefónica de su todavía esposo en la que afirma que por la noche le pedirá matrimonio a Süzan.

Süzan rechaza el anillo de compromiso que le da Akif

Ante el juez, Nebahat se retracta de sus palabras y asegura que no desea divorciarse de Akif. Por supuesto, lo único que quiere es ganar tiempo para evitar que este se comprometa con Süzan. Sin embargo, el empresario no piensa perder el tiempo y, aunque la siguiente vista del proceso de separación no sea hasta dentro de un mes, tal y como había planeado, le entrega un anillo a Süzan esa misma noche.

La mañana de después, Süzan, al saber que Akif no ha logrado divorciarse de Nebahat todavía, le devuelve la sortija: «No la quiero hasta que seas un hombre libre». Mientras tanto, Orhan recibe en su nuevo lugar de trabajo, un despacho de pan, a una nueva vecina de nombre Gönul. La mujer, que renta un restaurante, se gana, en seguida, el afecto del hombre, lo que provoca, de inmediato, los celos de Sengül.

Por otro lado, Resul ve el vídeo del asesinato de Veli se lo enseña a Nebahat creyendo que no sabe nada. La mujer, para evitar qeu vaya a policía, le golpea con una figura en la cabeza y e deja inconsciente. Después, llama a Akif asustada. Cuando este llega, Resul no aparece.