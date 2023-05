Hazal no logra olvidarse de Kenan. Por mucho que se haya casado con Vural en el capítulo 11 de Perla Negra, su antiguo amor sigue muy presente en su corazón. Ebru se percata de que si su hermanastra sigue así no tardará mucho en pedirle el divorcio al rico empresario y eso es algo que no puede permitir, si quiere seguir viviendo a expensas de la fortuna de su cuñado.

Así pues, habla con Hazal y le cuenta que no debe llorar por Kenan, pues hace tiempo que le vio muy contento de brazo de otra mujer que no era ella. «Parece que no le ha importado tanto como creías el hecho de que te hayas casado con otro. Ya te ha buscado remplazo», le dice, rompiendo en mil pedazos el corazón de la muchacha.

Ebru trata de manipular a Hazal a su antojo

Ebru sigue adelanta con su mentira y le aconseja a su hermanastra que se olvide por completo de Kenan y se marche a Estambul con su nuevo marido: «Disfruta de todo lo que él puede darte y deja de pensar en tu pasado». Mientras tanto, Vural sigue con la idea de quitarse a Kenan de en medio, para poder vivir feliz con Hazal.

Pasados unos días, Vural y su familia reciben la noticia de que un importante empresario irá a su casa para firmar un contrato que beneficiará a su compañía. Kenan se presenta en la mansión del empresario como el importante ejecutivo al que tienen que impresionar. Hazal no sale de su asombro al ver, meses después, a su eterno amado de una forma tan diferente