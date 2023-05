'Hermanos', resumen del capítulo 50 de esta semana: Maldad sin límites

La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Süzan se casó con Akif, a pesar de los intentos de Nebahat por impedirlo, mientras que Harika tuvo que enfrentarse a Emir cuando este empezó a maltratarla. En el episodio 50 de esta semana en Hermanos, Aybiké, Harika, Süse y Asiye quedaron desconsoladas tras lo sucedido con Emir. Las chicas llamaron a los servicios de emergencia, que, por fortuna, lograron rescatar al chico. Este último, al regresar a la escuela, se enfrentó a sus agresoras y, en complicidad con Tolga y Esge, las obligaron a convertirse en sus esclavas, a cambio de no contar a nadie lo sucedido en el pantano.

A las chicas no les quedó otro remedio que obedecer todas las órdenes de Emir, aunque eso implicase ir en contra de sus queridos novios y amigos. Sin embargo, la palabra del chico no valió nada y acabó denunciándolas ante la policía por intento de homicidio. Acto seguido, varios agentes se presentaron en el colegio para detenerlas, ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes no entendían lo que estaba pasando.

Sengül le presentó los papeles del divorcio a Orhan

Lejos de allí, Gönul siguió adelante con su plan para quedarse con Orhan. La mujer provocó a Sengül, quien, creyendo que su marido tenía algo con la hostelera, presentó una demanda de divorcio. Orhan aceptó la separación, aunque eso significase destrozar el corazón de sus hijos, quienes todavía tenían fe en que sus padres volviesen a estar juntos.

Mientras tanto, uno de los barcos de Akif se hundió, provocando grandes pérdidas en la compañía y un amago de infarto al empresario, quien se veía incapaz de asumir la deuda económica que se le avecinaba. Nebahat, que estaba a su lado cuando se desvaneció, salió corriendo al pasillo de la compañía para pedir ayuda. «¡Socorro! Mi exmarido se muere», gritó desesperada.