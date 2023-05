Alihan le cuenta a Ender lo ocurrido con Erim en el capítulo 61 de Pecado Original. Por fortuna para el muchacho, la desconocida a la que ha atropellado no ha muerto y, solamente, tiene un brazo roto. Endre, preocupada por cómo se encontrará su hijo, se acerca hasta la comisaría donde le tienen retenido. El chico está prestando declaración sobre lo ocurrido, mientras Halit piensa en la mejor forma de lograr que salga indemne de lo sucedido.

Finalmente, el empresario el pide a su chófer Sitki que asuma la autoría del accidente en Pecado Original. El conductor, fiel a su jefe, acepta sin reservas. Además, sabe que si se inculpa, las consecuencias para él serán mucho menores que para Erim. «Dirá que el suelo estaba resbaladizo, no pude frenar bien y por eso atropellé a esa mujer», le cuenta el chófer a Erim.

Yildis se alegra al ver que Zehra no pudo casarse con Kemal

Sin embargo, el plan se viene abajo cuando Ender entra en comisaría gritando a Halit que piensa quitarle la custodia de Erim. «Por tu culpa mi hijo casi se convierte en un asesino», le dice. Es entonces cuando la policía se percata de que era el menor quien conducía el coche y el comisario le llama a su despacho.

Por otro lado, Yildiz casi no puede fingir su alegría al ver que la boda de su hijastra y Kemal se ha visto interrumpida por el accidente de Erim. La sonrisa de la mujer no pasa inadvertida para Zehra, quien le reclama que se alegre porque haya tenido que cancelar el enlace. Yildiz, temiendo que se descubran los motivos de su repentina dicha, asegura que a ella no le importa si se casa o no