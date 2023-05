La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Doruk y el resto idearon un plan para sacar a Aybiké, Harika, Süsen y Asiye de prisión, mientras que Gönul siguió manipulando a Orhan. En el episodio 52 de esta semana en Hermanos, los hermanos Eren tratan de dar con Harika, quien se ha marchado, dejando solo una carta a modo de despedida, con el dinero de la anciana Sevgi. La mujer ha aparecido en el gallinero, acompañada de un supuesto familia, para recuperar sus ahorros. Mientras, Harika sigue su rumbo hacia ninguna parte montada en un taxi ¿Regresará algún día y asumirá las consecuencias de lo que hizo?

Por otro lado, Süzan sigue en prisión. La mujer recibe la visita de Akif cuando es trasladada de la prisión al juzgado para declarar ante el juez. La mujer le deja claro a su marido que se arrepiente de haberse casado con él. «No sé cómo pude confiar en ti. Una vez más me has engañado. Me has vendido, dándome una empresa arruinada para librarte de las deudas. Esto no te lo perdonaré nunca». Akif, por su parte, le jura que hará hasta lo imposible para sacarla de la cárcel. Sin embargo, no está dispuesto a intercambiarse por ella y mucho menos perder su posición.

Por si el rechazo de su esposa fuera poco, Akif tiene que lidiar con los acreedores, que no paran de perseguirle y amenazan con hacerle mucho daño si no les paga el dinero que les debe. Incluso, se atreven a seguirle hasta el colegio cuando va a saludar a Doruk. El único que sale a su rescate es Tolga, quien le ofrece esconderse unos días en su casa hasta que las aguas se calmen. «Aquí tienes cama y comida. No te preocupes», le dice el chico al empresario.

Asiye y Aybiké consiguen un nuevo empleo en un supermercado

Por otro lado, Orhan comparte con Gönul la noticia de que ya ha firmado los papeles del divorcio con Sengül. La hostelera se pone contenta. Una ilusión que no muestra el hombre, pues, le cuesta hacerse a la vida de soltero después de tantos años casado: «Será complicado acostumbrarme a estar sin ella». Gönul intenta animar a Orhan y, de paso, conquistarle. La mujer le compra un coche, para que pueda hacer los repartos de comida a domicilio y, además, le invita a cenar esa misma noche: «Así estrenamos el vehículo. Es bueno que nos divirtamos».

La pareja disfruta de una velada divertida y agradable. Gönul graba a Orhan cantando con unos músicos que aparecen en el restaurante y lo sube a sus redes sociales. El vídeo llega a manos de Sengül, que se presenta en el local donde está su marido para cantarle las cuarenta. «No hace ni un día que nos hemos separado oficialmente y ya está saliendo con otra», espeta Sengül.

Orhan, harto de los escándalos de su exesposa, abandona el bar junto con Gönul, quien sonríe al ver que, gracias a sus acciones, está consiguiendo separar al matrimonio por completo. Por otro lado, Asiye y Aybiké consiguen un nuevo empleo en un supermercado. Doruk y Berk van a ver cómo se las apañan y no pueden evitar sentir celos de los atractivos compañeros de sus chicas.