La madre de Hazal se encuentra en medio de la batalla de dos hombres por su amor, y sobrevolando este duelo, se halla una verdad que lo cambiaría todo en Perla Negra. Mientras tanto, Vural no cesa en su empeño de controlar a Hazal, quien, cada vez, se muestras más distante con él. Le cuesta mucho fingir una amor por su su marido que, en verdad, no siente.

Por otro lado, Kenan ofrece su ayuda a Hazal para intentar conocer el paradero de Naz, aunque son conscientes del peligro que corren si Vural se enterase de sus movimientos. Sería una traición que no les perdonaría. Sus vidas no están a salvo. Posteriormente, Ebrul le cuenta a Hazal que ah descubierto que no son hermanas. «Tú no eres hija de Halil como yo», le dice de forma despectiva, destrozando el corazón de la muchacha.

Los celos empiezan a consumir a Vural dentro de la cárcel

Al día siguiente, Vural es tenido como sospechoso de la desaparición de Naz. Mientras, Hazal, a quien poco le importa lo que pase con su marido, tiene otros problemas a los que hacer frente. La chica siente que su vida ha sido un engaño tras conocer que su padre no es quien creía. Como era de esperar, va en busca de su madre con la idea de hallar la respuesta sobre su origen.

Luego de conocer toda la verdad, Hazal rechaza la idea de que Aziz sea su progenitor y le advierte que nunca le considerará como tal. A su vez, la principal preocupación de Vural en la cárcel es su Hazal se estará viendo con Kenan a sus espaldas o no.