La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, la tía de Ömer montó un escándalo al descubrir a Orhan cenando en compañía de Gönul, mientras que Harika se marchó con el dinero de Sevgi y Süzan siguió en prisión. En el episodio 53 de esta semana en Hermanos, Sengün ha entrado en depresión después de firmar los papeles del divorcio con Orhan. Ahora ve que el fin de su matrimonio es una realidad y le cuesta aceptarlo. Aybiké, que sufre por el estado de su madre, trata de animarla, pero no lo consigue. Ogulcan se suma a los esfuerzos de su hermana, con el mismo resultado.

Por otro lado, Ömer se ve obligado a contarle a Ismail, el presunto vecino de la señora Sevgi, que su hermana Harika se ha marchado con el dinero de la anciana. Ismail le aclara al joven que él no tiene ninguna relación de sangre con la anciana, sino, que solo es su vecino: «Ya no le queda nadie en este mundo y yo me he ocupado de ella por varios años». Siendo así, Ömer, Asiye y Emel se ofrecen a acogerla en el gallinero, mientras trabajan duro para devolverla cada lira que ha perdido por su culpa. La anciana se muestra encantada.

Al día siguiente, Asiye busca un nuevo trabajo. Llevada por la necesidad, termina aceptando el empleo de camarera que le ofrece Gönul en su restaurante. Los problemas llegan cuando Aybiké y Ogulcan se enteran de la decisión de su prima. Tras escuchar las razones de la joven, Ogulcan entra en razón y le desea suerte en su nuevo empleo. Algo que no hace Aybiké y, tampoco, Sengül, quien cataloga el acto de su sobrina de traición.

Akif toma la decisión de vender el colegio para sacar a Süzan de prisión

Por otro lado, Akif toma la decisión de vender el colegio para sacar a Süzan de prisión. Cuando Tolga se entera, le propone que sea su padre quien lo compre: «Seguro que está deseando de hacerse con una institución de tanto renombre». La venta se hace oficial y Tolga se presenta ante sus compañeros como el nuevo dueño del instituto. Esto último alegra a Emir, quien espera que la primera decisión de su amigo sea echar a los Eren del instituto.

Por su parte, Akif invierte el dinero de la venta de la institución, en vez de sacar a Süzan de la cárcel Cuando Nebahat y Ayla se entera, visitan a la reclusa y le cuentan todo. El trío decide unir fuerzas para acabar con el patriarca de la familia Atakul. Mientras tanto, Aybiké y Ogulcan organizan un picnic familiar que termina en desastre cuando Orhan aparece con Gönul.

Por otro lado, Sevgi aprovecha la ausencia de lso hermanos Eren para hablar con Ismail, su hombre de confianza, en el gallinero. Resulta que la mujer no es pobre y, mucho menos, tiene demencia. Es, en verdad... ¡la abuela de Ömer! y todo ha sido un teatro para acercarse a él.