La semana pasada, en los capítulos de 'Hermanos', Sevgi comentó con Ismail que ella era la madre de Ahmet, el padre de Ömer, mientras que Aybiké y Sengül le declararon la guerra a Asiye al saber que había empezado a trabajar para Gönul. En el episodio 53 de esta semana en 'Hermanos', Ömer interrumpe la conversación de Ismail y Sevgi en el gallinero, pero no llega a escuchar que esta última es su abuela paterna. La anciana se siente muy arrepentida de haber obligado a Süzan a separarse de Ahmet y no haberle dicho nunca a esta que la mujer que tanto amaba y que lo dejó sin motivo aparente, estaba embarazada: «No me compro como debía. Y ahora que esta en el final de mi vida, me arrepiento muchísimo».

Sevgi todavía recuerda el momento en el que rechazó hacerse cargo de Ömer cuando Süzan tuvo que renunciar al pequeño por órdenes de su progenitor. Ahora quiere reparar tanto dolor causado. Mientras tanto, Nebahat y Ayla se ponen en contacto con Ekrem, uno de los hombres a los que Akif le debe dinero, para avisarle de que este pretende invertir todo el dinero de la venta del colegio en la compra de nuevas acciones, en vez de pagar todo el dinero que debe: «Debes actuar pronto o perderás gran parte de tu patrimonio».

El mafioso se presenta en casa de Akif y le amenaza de muerte. Sin poder de decisión, Akif vende el colegio a otro comprador interesado que no es el padre de Tolga, salda sus deudas y consigue que Süzan salga de prisión. Esta última, siguiendo el plan trazado junto a Nebaht y Ayla, finge haberle perdonado, con la única intención de estar cerca de él y encontrar pruebas de sus negocios turbios.

Akif, en peligro tras la salida de Süzan de la cárcel

Al día siguiente, Süzan llega hasta el gallinero para reencontrarse con Ömer, quien la recibe con los brazos abierto. Sevgi, temiendo ser reconocida, se esconde, para evitar que Süzan la vea. Esta última regresa a casa de Akif y trata de averiguar la contraseña de su caja fuerte, donde, está segura, guarda importantes documentos.

Por otro lado, ni Aybiké, ni Sengül perdonan a Asiye que haya decidido trabajar con Gönul. Tal es el enfado de ambas, que deciden levantar una cerca para separar el jardín delantero de sus viviendas. En el colegio, Doruk y Berk intentan que Aybiké entre en razón, pero ella se niega a escucharles. Hasta Süse intreviente, pero nada de lo que hace sufre efecto y las primas siguen peleadas.

Sengül va a más y habla con Bayram, el intermediario de su casero, para pedirle que detruya el gallinero. Gönul, a través de unas vecinas, se entera de lo que hizo la mujer e interviene en favor de los hermanos Eren, haciendo una oferta mejor a Bayram. «Echa a Sengül y sus hijos de su casa, deja que Ömer y sus hermanas ocupen su lugar y yo te pagaré mil liras todos los meses sin que ellos lo sepan». El hombre acepta y se presenta en el domicilio y, tras contarle a Ömer lo que su tía pensaba hacer con ellos, echa a Sengül de su casa. El chico monta en cólera y se enfrenta a su tía.