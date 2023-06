Zeynep ya no cree en las promesas de Alihan y duda mucho que vaya a separarse de Ender en Pecado Original, sobre todo, ahora que la mujer le ha hecho creer que hubo intimidad entre los dos. Desesperada por pasar página, cita a Dündar en su casa y, tras una romántica cena, le propone matrimonio. Él por su parte, acepta, feliz.

Horas más tarde, Zeynep le comunica su decisión a Çaner, quien comparte la noticia con Ender, y a Erim. Este último le pide que piense bien las cosas, ya que no ama a Dündar, pero ella defiende su postura a capa y espada. "Yo he amado a Alihan y esa relación no me ha traído más que problemas ¿Quién dice que para casarse hay que estar loca por la otra persona?", cuestiona Zeynep.

Por otro lado, Halit, incapaz de controlar a Erim, que ha entrado fuerte en la adolescencia, toma la decisión de que se marche a estudiar fuera del país. Mientras, la convivencia entre Yildiz y Kemal es, cada día, más complicada. Él trata de provocar encuentros “casuales” con su exesposa en cada rincón de la mansión. En una ocasión, son descubiertos por Lila, quien, al verlos en una situación tan comprometida, comienza a sospechar que hay algo entre los dos.

Halit, convence a Zerrin para que Lila se vaya a vivir una temporada con ella

Yildiz, para cubrirse las espaldas y evitar que su hijastra la eche de cabeza con Halit, se adelanta a la adolescente. Yildiz le dice a su esposo que Lila se ha enamorado de Kemal y sería capaz de inventar cualquier mentira con tal de separarle de Zehra. Halit, preocupado, habla con Zerrin y la convence para que su hija se vaya a vivir una temporada con ella.

Al caer la noche, se celebra una cena familiar en la mansión de los Argun, a la que asiste Alihan. Zeynep aprovecha el momento para anunciar su compromiso con Dündar, destrozando así el corazón de su amado. La joven piensa que su ya prometido es un principe azul, no sospecha que debajo de esa fachada de hombre intachable, se esconde un ser celoso y muy posesivo. Es más, Dündar no ve con buenos ojos la amistad de Zeynep y Hakan, y piensa impedir que sigan viéndose