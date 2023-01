Nova sigue apostando por las ficciones turcas y su nueva adquisición es Corazón herido (Kalp Yarasi). La ficción, protagonizada por Gökhan Alkan y Yagmur Tanrısevsin, llega al canal temático el 28 de enero a las 22.00h. Durante cuatro semanas, compartirá la noche de los sábados con La hija del embajador, cuyos dos últimos capítulos se dividirán en dos partes cada uno. Después, Corazón herido ocupará por completo la franja que deja libre la serie de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün.

Corazón herido cuenta con un total de una temporada, compuesta por 32 bolums. Está dirigida por Yıldız Hülya Bilban, escrita por el trío de Sema Ali Erol , Mahir Erol y Özgül Türküklar Akad, y producida por Ali Gündoğdu y İsmail Gündoğdu, Durante su emisión en Turquía, desde junio del 2021 a febrero del 2022, obtuvo muy buenos datos de audiencia.

Así comienza Corazón herido

La historia comienza con Ferit Sancakzade, un joven adinerado que lo tiene todo en la vida: una posición acomodada, una familia unida y una prometida a la que ama con locura desde que son pequeños. Como casi cada mañana, el joven sale a cabalgar con su yegua por la playa. En la orilla se topa con Hande, quien se convertirá en su esposa, y con Yaman, su mejor amigo de la infancia. Ambos han ido a recogerle para desayunar en su casa. «Si no llegamos pronto, tu madre nos mata, eso es seguro», dice Hande riendo.

Mientras tanto, en la mansión de los Sancakzade, Azade, la matriarca, dispone la mesa para cuando lleguen sus invitados. Leman trata de despertar a su marido Sinan, el hermano de Ferit. «Vamos, levanta, tu madre se ha esforzado en organizar un esplendoroso almuerzo para Hande y Ferit. Parece que se le ha olvidado que yo fui la primera nuera en llegar a esta casa», dice con envidia.

Hande y Yaman llegan a la propiedad antes que Ferit, que se ha quedado dando un par de vueltas más con su yegua. Ambos llegan hasta las caballerizas y ahí, Yaman, que no puede aguantar más, le pide a Hande que cancele sus planes de boda con Ferit. «Yo sé que tú me amas a mí. Lo único que te frena es que no tengo su apellido», dice el chico. La joven le asegura que el romance que vivieron los dos durante la adolescencia no ha hecho mella en ella y está muy segura de casarse con su prometido. Yaman, en un arrebato, besa a Hande justo en el momento en el que Ferit, aparece. Este último, destrozado por semejante traición, coge a su cabllo y se marcha a galope.

Minutos después, Ferit regresa a la propiedad y sin dar explicaciones, comienza a hacer su maleta. Azade, creyendo que quiere hacer un último viaje antes de casarse, no le impide que se marche. Sin embargo, la mujer sabe en su interior que algo no va bien y visita a Hande para descubrirlo. Esta prefiere callar lo ocurrido en las caballerizas, con la esperanza de que Ferit recapacite y vuelva para casarse con ella.

Yaman persigue a Ferit con su coche y logra cerrarle el paso. El joven quiere obligar a su amigo a escuchar sus explicaciones. Sin embargo, Ferit no está por la labor: «Tú y ella me habéis mentido durante años. Sois dos embusteros. No quiero veros más». Acto seguido, comienzan a pegarse. Una pelea que Ferit decide terminar subiendo a su coche y siguiendo con su viaje lejos de Antioquía. Tras varias horas de camino, Ferit llega a Estambul. Conduce despistado y absorto en sus pensamientos. Razón por la que termina atropellando a un perro. Una joven llamada Ayse, que paseaba a otros canes por el lugar, le ayuda a llevar al animal a un veterinario. Por fortuna, el perro se pondrá bien. Luego, ambos se presenta e intercambian sus tarjetas, prometiendo verse de nuevo