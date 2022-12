El aclamado actor turco Can Yaman está ya inmerso de lleno en la preparación y los ensayos de su nueva serie El Turco, una de las grandes apuestas de Disney + Turquía. Desde el pasado mes de septiembre se encuentra en Budapest (Hungría), donde se grabará esta ficción para la que el apuesto intérprete se ha vuelto a dejar la melena tan larga como cuando lo conocimos en Pájaro soñador. Por fin, hemos podido ver algunas imágenes de sus ensayos, en esta ocasión, montando a caballo y derribando a supuestos enemigos con su espada.

Desde que llegó a la capital húngara, han sucedido una serie de inconvenientes que le han impedido comenzar las grabaciones cuando tocaba. Lo primero fue que cayó enfermo durante unos días y se tuvieron que retrasar los ensayos. Ahora, según apuntan algunos medios de comunicación turcos, las fuertes lluvias han impedido también que se graben las primeras escenas.

Por eso, la producción ha decidido hacer los ensayos bajo una carpa y así no perder más tiempo de cara al rodaje de la serie. Ha sido el mismo Can quien ha compartido en su Instagram -como suele hacer- unas imágenes donde se le ve montando a caballo y empuñando la espada. Aunque lleva un casco de hípica y la imagen no es muy clara, se aprecia la larga melena que ya empezó a dejarse mientras terminaba las grabaciones de su serie italiana, Viola come il mare. Ya durante la presentación de su primer trabajo en el país de la bota, a finales de septiembre, pudimos verlo con su larga melena crecida.

Can Yaman, de infarto en su Instagram

En los últimos meses, Yaman ha aprovechado también para hacer varias campañas de publicidad, como una de Dolce Gavanna, tanto de ropa interior como de camisas y trajes, en las que luce todo su atractivo: únicamente portando unos calzoncillos o poniéndose una camisa, y también subiéndose un pantalón. ¡De infarto!

Además, durante su estancia en Budapest, Can tampoco ha olvidado su faceta solidaria y ha colaborado con el banco de alimentos italiano donando algún producto. Igualmente continúa con su campaña para promocionar el perfume que creó hace un año en Italia, Manía.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.