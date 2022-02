Lorena García está que no cabe en sí de la felicidad tras dar a luz a su hija, a la que ha llamado Gabriela. La familia del programa 'Espejo Público' tiene desde el pasado 2 de febrero un miembro más, pero no ha sido hasta hace unas horas cuando la propia Lorena ha querido compartir la noticia, con una bonita foto en blanco y negro, todavía hospitalizada, pero con su pequeña en brazos: "El 2 del 2 de 2022 será ya siempre para nosotros mucho más que una fecha bonita ❤ Bienvenida Gabriela! #miniñabonita", escribía junto a la foto la periodista de Antena 3, que daba a luz sólo diez días después de cumplir los 40.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las felicitaciones no se han hecho esperar: muchos rostros conocidos, compañeros de la cadena, le han dejado sus mejores deseos en la sección de comentarios, como Roberto Leal, que era de los primeros, o Leticia Iglesias, presentadora de Informativos Telecinco, que le dedicaba un "Muchas felicidades". Andrea Ropero, Mónica Martínez, Marta Robles, Cristina Saavedra o Teresa Baca se unían también a festejar la buena nueva mientras Alberto Chicote apuntaba: "¡¡¡Enhorabuena!!! 2/2/22".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por supuesto, una de las felicitaciones más esperadas era la de su compañera y presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso, que con mucho cariño le dedicaba unas palabras en directo en cuanto se enteraba de la noticia: "Déjenme que cuente algo que nos hace mucha ilusión al equipo de Espejo Público. Hemos ampliado la familia... Lorena ha sido madre de una niña preciosa". Y lo mismo hacía Manu Sánchez, presentador del Antena 3 Noticias matutino: "Enhorabuena para toda la familia y enhorabuena para Lorena", expresaba.

Para Lorena, los peluches, los cuentos para bebés o tener el baño lleno de accesorios para recién nacidos no son ninguna novedad: ya tiene otro hijo, de tres años, que se llama Mario. La periodista, natural de Guadalajara, lleva casi 7 años casada con su pareja, Jorge, con el que se casó, vestida de Dolores Promesas, el 24 de octubre de 2015.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io