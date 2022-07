Llega la gran final de La Voz Kids. Ocho talents han llegado hasta esta emocionante gala final y, al final de la misma, se sabrá quién es la voz kids más importante de nuestro país. La última noche del formato arrancará con un emocionante número en el que los 47 talents que han pasado por esta edición cantarán juntos en el escenario. Un pistoletazo de salida para una gala que promete risas, lágrimas y complicadas decisiones.

Lola Índigo y Antonio Orozco, asesores de esta edición, junto con Álvaro de Luna y Malú, son los artistas invitados de esta gala final. Ellos se subirán al escenario para cantar un tema junto a los finalistas del programa. Al final de esta actuación, los coaches tendrán que decidir cuál de sus talents continúa en el programa para competir en la decisión final.

Los coaches David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López tomarán la decisión más complicada de la edición, eligiendo al talent que competirá en el último número de la noche. Cada uno cantará un tema con su talent y, tras las interpretaciones, será el público del plató el que decida quién es el ganador de la edición. ¿Ganará alguno de los coaches expertos o triunfarán los debutantes Aitana o Yatra?

La Voz Kids 2022: horario de la gran final

Los fanáticos del formato la estábamos esperando como agua de mayo. Con algo de pena, ha llegado el momento de disfrutar de la gran final de La Voz Kids 2022. Este viernes a las 22.00 horas, Antena 3 emite en prime time la última gala de la edición, en la que se elegirá al ganador del programa.

La Voz Kids: así llegan los equipos a la final

DAVID BISBAL

Triana: Es familia del cantante flamenco José Canela, hijo del cantaor Alejandro Canela. Le gusta hornear bizcochos y quiere ser maestra de educación infantil. Quiere llegar a ser un día como Lola Flores.

Irene: Aunque en su casa se escucha flamenco, a Irene lo que le gusta es el pop internacional y sueña con ser como Billie Eilish o Ariana Grande. Le gustaría ser neurocirujana.

AITANA

Roberta: Hija de alemán y española. Tiene una hermana melliza. Destaca en el deporte y las matemáticas. Practica fútbol y tenis. De mayor le gustaría ser tenista, ingeniera informática o creadora de videojuegos.

Marina: En la última edición de 'La Voz Kids' nadie se giró en su audición, pero eso no la derrotó. Decidió apuntarse a clases de canto y mejorar para volverse presentarse. Quiere ser policía local, como su padre, y es una amante incondicional de los dinosaurios.

SEBASTIÁN YATRA

Marta: Es de origen polaco por parte de madre. Hace hípica y su caballo se llama 'Bulería'. Sueña con participar en un musical.

Antonio: En su familia hay mucha afición por el flamenco. Antonio no toca instrumentos ni ha ido a escuela de canto. Juega al fútbol en el Camas Fútbol Club.

PABLO LÓPEZ

Pol: Es súper fan de Aitana, la persona que más admira, y su sueño es conocerla. Si no puede ser cantante quiere ser actor, pero lo que no quiere es un trabajo de oficina. Adora a Lana, su bichón maltés.

Fran: Es sobrino de Niña Pastori. Llegó al rock a través de esa otra música que escuchaba su padre. En ese entorno flamenco, cuando se juntan, se considera 'el cortarrollos' de la familia.

