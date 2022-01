Carmen salvada Telecinco La concursante ha conseguido salvarse de la expulsión tras ser la concursante con menos votos para abandonar la casa de los secretos.

Alatzne nominada Telecinco La concursante vuelve a estar dentro de la lista de nominados tras tener gran parte de los votos de sus compañeros.

Rafa nominado Telecinco El concursante se ha convertido en otras de las personas que se juegan la expulsión en 'Secret Story' desconocidos tras haber tenido diferencias con gran parte de sus compañeros.

Elena nominada Telecinco La concursante está nominada después de que muchos de sus compañeros no compartan la actitud que está teniendo dentro de la casa, y es que sienten que se ha centrado mucho en Alberto.

Héctor expulsado Telecinco El concursante se ha convertido en el primer expulsado de 'Secret Story', una noticia que parece haberse tomado con mucha alegría ya que él había confesado que quería irse de la casa. "Tengo a mis padres malos y quería irme", ha reconocido.

Nissy y Laila inmunes Telecinco Las concursantes se han convertido nuevamente en inmunes después de que Nissy descubriese el lingote de oro que les ofrecía esta gran oportunidad.

