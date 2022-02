Mi casa es la tuya regresa a Telecinco el lunes 21 de febrero, a las 22.00, con una temporada llena de entrevistas interesantes.

Ana Obregón inaugura las nuevas entregas de Mi casa es la tuya: "La entrevista más difícil de mi vida"



La influencer María Pombo, Bárbara Rey y Sofía Cristo protagonizarán algunas de las próximas entregas del programa.

Ana Obregón será la protagonista de la entrega que inaugurará la nueva temporada de Mi casa es la tuya, que Telecinco estrena el lunes 21 de febrero, a las 22.00. Esta es la primera entrevista que la actriz y presentadora concede en televisión tras el fallecimiento de su hijo Alejandro. Además de recordar capítulos de este duro trance, también habrá momentos para sonreír, como por ejemplo al recordar varias anécdotas sobre el noviazgo que mantuvo con el propio Bertín hace 30 años.

“Seis años después, afronto esta temporada con la misma ilusión que la primera y nunca dejo de sorprenderme con las historias que me cuentan cada uno de los invitados. Estoy convencido de que darán mucho de qué hablar”, asegura Bertín Osborne, que en próximas ediciones del programa compartirá distendidas conversaciones con la influencer María Pombo, Bárbara Rey y Sofía Cristo, entre otros personajes.



En lunes a las 22.00 horas en @telecincoes #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/qnpV1suKsV — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 19, 2022

Claudia Osborne, hija pequeña de Bertín y Sandra Domecq, intervendrá en algunas entregas de la nueva temporada, donde junto a su padre entrevistará en paralelo a los familiares de los invitados. “Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras”, explica el presentador.

Mi casa es la tuya: Ana Obregón es la primera invitada de la temporada

Casi dos años después de la muerte de su hijo Alejandro Lecquio a causa de un cáncer, Ana Obregón concede a Bertín Osborne su primera entrevista en televisión. Marbella es el escenario de esta conversación entre el presentador y la artista, en la que ella abre su corazón y afirma que “es la entrevista más difícil de mi vida”. Bertín Osborne, por su parte, asegura “sentirse agradecido de que haya confiado en mí para contar la historia de su hijo”.

La artista relata a Bertín el duro proceso de la enfermedad de su hijo Alejandro, tras ser detectada en 2018, y el dolor de su pérdida. “Cuando pierdes un hijo sientes el dolor infinito, que no tiene límites, y también el amor infinito”. Explica también cómo le afectó su pérdida: “…Y se fue y yo me fui con él, ahí dejé de ser fuerte (…). Yo me perdono la vida todos los días, Bertín” y asegura que “mi hijo es el que me ha dado una lección de vida, de hacer las cosas con el corazón, de pasar tiempo con la gente que quieres”.



A lo largo de la jornada, Bertín sorprende a la actriz con la inesperada visita de amigos de su círculo más íntimo, como Luis Rollán, que se encarga de elaborar el menú con un solomillo al whisky como plato principal, y rememora junto a Ana algunas de las mejores anécdotas de su pasado, “cuando la vida era vida”, como precisa la propia protagonista. Boris Izaguirre, Susana Uribarri y Raúl Castillo, amigos de la presentadora, se unen a la comida para recordar diversos momentos y situaciones que han vivido juntos.

Nuestro @BertinOsborne arranca temporada con mi @anitaobregon en su entrevista más dura. No estás sola,estamos todos contigo.T adoro Ana#anavuelve ❤️ @micasaeslatuya @telecincoes pic.twitter.com/b4rajUAL3K — LUIS ROLLÁN (@LUISROLLAN) February 20, 2022

Además, Bertín Osborne y Ana Obregón confirman en exclusiva el noviazgo de dos meses que mantuvieron hace 30 años y revelan algunos pormenores de los viajes y anécdotas de su relación sentimental.

