Bárbara Rey es la segunda invitada de la nueva temporada de Mi casa es la tuya.

Chelo García-Cortés y Sofía Cristo acudirán a la cita para contar las mejores anécdotas de la actriz, presentadora y vedette.

Tras el poderoso estreno de la temporada con la entrevista a Ana Obregón, Mi casa es la tuya vuelve a Telecinco el lunes 28 de febrero, a las 22.00, con una nueva invitada: Bárbara Rey. La actriz, vedette y presentadora murciana rememora junto a Bertín Osborne sus inicios como artista, su vida en el circo y algunos de los momentos más duros de su relación con Ángel Cristo, entre otros aspectos de su biografía. Su hija Sofía Cristo y la periodista Chelo García-Cortes también se suman al encuentro.

Actriz y musa del destape en las décadas de los 70 y 80, vedette, estrella del circo y presentadora de televisión son las principales facetas que ha desarrollado a lo largo de su intensa vida profesional Bárbara Rey. Una casa en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón es el escenario del encuentro entre Bertín Osborne y Bárbara Rey. La actriz de Totana rememora sus orígenes humildes, sus inicios artísticos, su compleja vida en el circo tras contraer matrimonio con el domador y empresario Ángel Cristo y algunos de los episodios más duros de su relación conyugal con él. “¿Sabes lo que aguanté yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale”, explica.

La adicción de su hija y los malos tratos de Ángel Cristo: la entrevista más sincera de Bárbara Rey ❤️



El lunes a partir de las 22:00 horas en #MiCasaEsLaTuya 🏠 https://t.co/ULeF0nat8g pic.twitter.com/clTRugvETv — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 26, 2022

Mi casa es la tuya: las invitadas especiales de Bárbara Rey

Claudia Osborne, hija pequeña de Bertín y Sandra Domecq, conversará con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, sobre su faceta como hijas de artistas y abordará algunos aspectos complicados de su vida, como el consumo de drogas con 15 años, y la relación con su padre: “Nos dejó con una mano delante y otra detrás”, comenta Sofía.

Bárbara, por su parte, se encarga de elaborar el menú del almuerzo con una fideuá como plato principal y Bertín pregunta a madre e hija sobre la relación de la artista con el humorista Bigote Arrocet. “Lo que no me ha gustado es cómo se ha comportado luego. Considero que no ha jugado limpio”, afirma rotunda Sofía. La artista, por su parte, confiesa entre risas a Osborne: “No sé cómo me las arreglo, pero a mí me dejan siempre”.

Chelo García Cortés acompañará a Barbará Rey en #MiCasaEsLaTuya y relatará la 'noche de amor' que vivieron juntas. El lunes a las 22 horas en @telecincoes pic.twitter.com/agR54pfTFM — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 25, 2022

Asimismo, el presentador sorprende a Bárbara con la inesperada visita de la periodista y colaboradora Chelo García-Cortés, amiga de la artista desde hace más de 40 años. Junto a Osborne, recuerdan divertidas anécdotas, vivencias y confidencias sobre el pasado.

