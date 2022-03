Tras la paliza recibida por parte de Sandro, Tirso busca la ayuda de sus amigos Pepe y Sanchís para emprender una lucha personal contra el capo. Ezequiel esperaba que después de lo ocurrido se diera cuenta de que la mejor forma de acabar con el narcotraficante era aliarse con él, pero no contaba con la terquedad y la desconfianza del ferretero, que insistirá en ir por su cuenta en el capítulo de Entrevías que Telecinco emite hoy martes 1 de marzo a las 22:50 horas.

Las decisiones de Tirso

Tirso averigua que La Rosa, el local de Sandro, es el lugar del que sale la droga hacia los narcopisos, pero cuando Pepe y Sanchís intentan entrar al local para investigar se encuentran con que no les dejan pasar. Con el objetivo de poder acceder al local, Tirso le cuenta a Gladys que ha pensado darle trabajo a Nelson en la ferretería y que para celebrarlo la invita a tomar algo allí, sin saber que la inspectora Acuña ha puesto en marcha una operación de vigilancia y que con sus pesquisas podría dar al traste con todo.

Mientras, Irene se da cuenta de que todo el barrio sabe lo que le sucedió. Harta de sentirse una víctima, decide salir y acudir a un botellón junto a Nelson. Por su parte, Santi es sorprendido en la cola del banco de alimentos por Gladys y esta se lo cuenta a Tirso. El ferretero no puede creer que su hijo esté en esa situación y trata de convencerle de que se deje ayudar.

