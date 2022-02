Tirso sospecha que abusaron de Irene y decide averiguar la verdad

"Ya no me sirves, Ezequiel. Ya no me sirves”. Cegado por la rabia después de haber perdido el narcopiso en un incendio provocado, el mafioso Sandro cargará contra Ezequiel y le someterá a una terrible humillación pública. Consciente de que la brecha en su relación con el delincuente es insalvable, el policía trazará un arriesgado plan para conseguir que Tirso se alíe con él en contra de Sandro, en el capítulo de Entrevías que Telecinco ofrece hoy martes a las 22:50 horas.

Por su parte, Tirso acuerda con Nelson, Pepe y Sanchís no volver a mencionar el ataque al narcopiso. Saben que si Sandro se entera de que fueron ellos no les dejará con vida. Cuando los secuaces del narcotraficante están buscando pistas por el barrio, Tirso se mete en una pelea para defender al señor Fu, el dueño del bazar donde trabaja su hijo. A partir de ahí, el comerciante chino tratará de ser amable y agradecido con él, pero se encontrará de lleno con los prejuicios y el mal humor del ferretero.

Irene empieza a dar muestras del trauma que sufre por lo que le ocurrió y sus padres deciden que la trate una psicóloga, pero Tirso no está de acuerdo y trata por todos los medios de boicotear las visitas. Nelson, mientras tanto, se siente culpable por todo lo que está pasando y cree que lo mejor para Irene es separarse de ella para siempre. Nata le sugiere que vuelva a las calles y se convierta en el líder de la pandilla.

