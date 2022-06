Marta Riesco va estos días a la desesperada, laboralmente hablando. La periodista y colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha tomado una contundente decisión tras unos días de vacaciones en Mallorca junto a su novio, Antonio David Flores, y es que lleva ya varias semanas en las que apenas recibe la llamada de su productora para ejercer su trabajo como reportera a pie de calle. La joven, que ha mostrado recientemente su lado más solidario repartiendo comida entre los más necesitados, no está dispuesta a perder horas de pantalla, así que ha estudiado todas las posibilidades y ha sorprendido a todos lanzando su propio programa desde su casa. Una decisión sin duda meditada y que sigue los pasos de su chico, que tras ser despedido de Mediaset quiso abrir su propio canal de YouTube el pasado mes de octubre.

Marta se ha estrenado, así, en Instagram con una suerte de 'podcast' gráfico con entrevistas que se llama 'El columpio de Marta', precisamente por el protagonismo de su sillón -un columpio de mimbre en su terraza y que la ahora presentadora utiliza a modo de 'trono'-, y lo ha hecho con Nicolás Gutiérrez, el compositor de su tema 'No tengas miedo' que tantos éxitos y también dolores de cabeza le ha producido. Un reencuentro doce años después del lanzamiento de su single que sin duda parece haber enganchado a su audiencia, ya que cuando se escriben estas líneas acumula más de 50.000 reproducciones.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, parece que no le ha sido suficiente con estrenarse como presentadora que también ha visto oportuno dar el 'do' de pecho... literalmente, porque se ha atrevido incluso a cantar en acústico su tema 'No tengas miedo' aprovechando que tenía al músico con su guitarra. Un corte del programa que también ha subido a Instagram con una bonita dedicatoria a todos los "repudiados" a "incomprendidos". Un mensaje muy claro para todos aquellos que le intentan 'hacer el vacío' laboralmente.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta ha decidido, así, tomar las riendas de su vida. De hecho, el programa no es el único proyecto que tiene entre manos: también sorprendió hace unas semanas al descubrir a sus seguidores que estaba escribiendo un libro: "Hoy comienzo a escribir mi historia, y esta vez la cuento yo", afirmó en Instagram junto a una foto en la que se podía leer "Sin miedo, por Marta Riesco". La periodista intenta, así despejar su mente después de su duro enfrentamiento con Rocío Carrasco, de la que afirmó que tenía 'un as en la manga' tras asegurar que se habían visto en una comida y que incluso Rocío le había ofrecido un proyecto profesional. Algo que, a día de hoy, no ha podido demostrar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io