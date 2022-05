Emma García está de celebración: 'Viva la vida', programa que se estrenó en mayo de 2017 y que ella presenta desde noviembre 2018, ha cumplido 500 emisiones. Una fecha tan especial que todo el equipo ha celebrado con una fiesta en un céntrico local de Madrid. A su llegaba, la presentadora estaba feliz y no dudó en contestar a las preguntas de los reporteros. "Vamos a disfrutar del éxito del programa, después de dos años de pandemia, por fin, podemos abrazarnos. Es una alegría de las de verdad", comentaba Emma.

La presentadora, que ha pasado unos días en Ibiza con su familia, ha afirmado que 'Viva la vida' le ha cambiado "la vida. Una vida diferente porque vamos a contracorriente. Hasta que te organizas cuestas un poco a todos los niveles, porque todos los eventos son los fines de semana, pero también tiene sus ventajas. Además, cuando estás a gusto con tu gente da igual el día y la hora".



Conocemos la faceta de Emma García como presentadora -hace más de 17 años que se puso por primera vez al frente del programa 'A tu lado'- pero... ¿Cómo es como madre? En el vídeo (que puedes ver arriba) ella misma reconoce que es "una pesada, no se lo preguntes a mi hija que me deja fatal. Y cuando tienes una hija en la adolescencia qué te voy a contar". Emma cuenta que "a ser madre se aprender con las nuevas situaciones. Soy una madre compresiva a veces, exigente otras, pero sobre todo muy sincera, siempre le he hablado muy claro a mi hija e intento que me cuente sus cosas y confíe en mí, como yo en ella". La hija de la presentadora tiene 16 años pero aún no tiene claro qué quiere estudiar, Emma la define como una adolescente "muy discreta, de momento".

La presentadora también lanzó un cariñoso mensaje a Ana Rosa Quintana, que se retiró de la televisión en noviembre de 2021 tras desvelar que le habían diagnosticado un cáncer de mama. "Le he escrito en varias ocasiones. La tenemos muy presente, la echamos mucho de menos y no tengo dudas que, con los campeona que es y lo bien que lo está llevando y el ejemplo que nos está dando a todos, va a volver pronto. En Mediaset la esperamos con los brazos abiertos y con mucho cariño. Es una luchadora".

