Claudia se quedó a las puertas de la semifinal y ya solo son cinco los aspirantes que continúan en las cocinas de ‘MasterChef 10’. Para llegar a la gran final, los aspirantes tendrán que reproducir un plato de Pedro Subijana; cocinar un menú diseñado por Jesús Sánchez para 30 de los cocineros más reputados de Madrid; y hacer un postre creado por el maestro chocolatero Damian Allsop.

El contrato de sus vidas

Los aspirantes de ‘MasterChef’ están viviendo la experiencia de sus vidas, por eso, en la semifinal, el jurado quiere recompensar todo el esfuerzo y el trabajo con un regalo muy especial. Pedro Subijana (3 soles Repsol), el gran señor de la nueva cocina vasca, les llevará un espectacular plato con ostras que tendrán que reproducir. El mejor de la prueba conseguirá un contrato de trabajo, de un año de duración, en las cocinas del Resort Catalonia Grand Costa Mujeres, en Cancún (México).

En la prueba de exteriores, jueces y aspirantes disfrutarán del Mar Cantábrico sin salir del madrileño barrio de Salamanca. Hace poco más de 6 meses, uno de los mayores genios gastronómicos de nuestro país decidió abrir en la capital su segunda casa, el restaurante Amós con el que el chef Jesús Sánchez (3 soles Repsol) rinde un homenaje a su abuelo y presenta una propuesta diferente a la cocina de El Cenador de Amós (Cantabria).

En el Hotel Rosewood Villa Magna, los equipos cocinarán un menú diseñado por este chef y lo degustarán 30 de los cocineros más reputados de Madrid, como Diego Guerrero (4 soles Repsol), Adolfo Santos (2 soles Repsol), Pepa Muñoz (1 sol Repsol) y Álvaro Castellanos e Iván Morales (1 sol Repsol). Entre todos los comensales sumarán 25 soles Repsol. Convertirse en finalista de ‘MasterChef 10’ es un privilegio y, por eso, la valoración de esta prueba será individual.

En la última prueba de la noche, los delantales negros se jugarán el pase a la final del talent. Damian Allsop, el chocolatero de El Celler de Can Roca y Casa Cacao, mano derecha de Jordi Roca, traerá un maravilloso postre que los delantales negros deberán replicar. Todas las elaboraciones tienen que contar con la textura idónea y el acabado perfecto. Santiago Segura, aspirante de la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity’, no se perderá esta prueba de eliminación tan dulce.

