Unir fuerzas para evitar graves consecuencias será esencial para el equipo de emergencias de Los Ángeles, que tendrá que realizar una peligrosa intervención por un enorme deslizamiento de tierra tras la rotura de un embalse. Con esta catástrofe natural que provocará grandes daños en la ciudad arranca la cuarta temporada de 9-1-1, que Cuatro estrena el martes 26 de julio, a partir de las 22.45 horas.

Creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear, la serie, considerada una de las producciones más impactantes de la televisión estadounidenses debido a su gran realismo. En las nuevas entregas, los miembros del 911, inmersos en plena pandemia de coronavirus, se lanzarán al rescate de ciudadanos en situaciones límite, como un incendio de categoría 5, una amenaza de bomba y un accidente múltiple.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

9-1-1: reparto y contenido de los episodios de la temporada 4

En los 14 nuevos episodios de la cuarta temporada vemos más casos pero también más situaciones difíciles de los personajes. La nueva tanda de 9-1-1 arranca tras el ataque de un violador en el final de la pasada temporada a la agente Athena Grant (Angela Bassett). Recuperada de sus lesiones, regresará al servicio activo. En esta etapa, tratará de superar el trauma mientras presta máxima atención a su hija May tras su intento de suicidio. Buck (Oliver Stark), por su parte, descubrirá un impactante secreto familiar que le llevará a afrontar su infancia y a preguntarse el motivo por el que es un hombre temerario; mientras tanto, en el plano sentimental volverá al mundo de las citas tras el fin de su relación con Abby y se reencontrará con un antiguo amor. Su hermana Maddie (Jennifer Love Hewitt) y Chimney (Kenneth Choi) vivirán un ‘dulce momento’ ante el próximo nacimiento de su bebé y tratarán de adaptarse a su nueva faceta como padres.

Además, Hen (Aisha Hinds) iniciará sus estudios en la facultad de Medicina, mientras el reencuentro de Nia, su hija adoptiva, con su madre biológica la llenará de inquietud tanto a ella como a Karen, su mujer. Por otra parte, Eddie (Ryan Guzman) se sentirá atraído por una antigua profesora de Christopher (Gavin McHugh), mientras le preocupa que a su hijo no le guste que esté tratando de encontrar un nuevo amor.

9-1-1: dónde ver la serie en España, además de en Cuatro

La ficción 9-1-1 es una producción original de FOX, por lo que es habitual poderla ver en el canal de pago en los diferentes operadores de televisión. Sin embargo, para quienes quieran verla en una plataforma, también es posible. 9-1-1 tiene disponibles sus tres primeras temporadas en Disney Plus+, por lo que la oferta del proveedor de streaming permite ponerse al día con la serie para prepararse para las emisiones de Cuatro. Además, si te apasiona su estilo, también puedes ver en su catálogo 9-1-1: Lone Star, su spin-off.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io