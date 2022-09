Tras una emisión irregular en que primero se estrenó, se cambió de día y hasta se interrumpieron los programas para retomarlos este verano, Idol Kids termina su periplo de 2022 con una final llena de emoción, tanto para los niños y sus familias como para el jurado del programa. Omar Montes, Ana Mena y Camela llevan semanas muy pendientes para valorar el mejor talento del país sobre el escenario y ahora, por fin, llega el momento más esperado.

Idol Kids: cuándo y dónde ver la gran final de 2022 y concursantes

El programa llega a su gran final este miércoles 7 de septiembre a las 21.55 horas, en Telecinco. La cadena de Mediaset termina así de una forma digna con una edición maltratada por los cambios de horario y día y el salto temporal de meses que sufrió la pasada primavera. Tras unas interesantísimas semifinales, llega el momento de responder a la gran pregunta de toda final de concurso o talent show es... ¿quién será el ganador o la ganadora de Idol Kids en 2022?

Recordemos que, en total, son 12 los niños que optan a hacerse con el premio pero, como ya ocurrió en la primera edición, solo puede coronarse como vencedor uno de estos talentosos pequeños. Los concursantes que han conseguido llegar a la final son Irene, Laura y Manuela, que se hicieron con el pase a la última gala en la primera selección; Martín, Carla y Abril, elegidos en la segunda semifinal; Jesús, Miguel y Mario, en la tercera; y Lucía, Natalia y Nicanor en la cuarta y última semifinal. Entre estos doce nombres está el ganador de la final de Idol Kids 2022. ¿Quién se hará con el premio?