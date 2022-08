Tras conquistar al público y al jurado con sus actuaciones durante los Rankings, 12 de los 48 artistas clasificados cantarán de nuevo en la primera semifinal de 'Idol Kids', que Telecinco emite miércoles a las 21:45 horas con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, Lara Álvarez en la ‘sala de visionado’ y con Ana Mena, el dúo Camela y Omar Montes en el jurado.

Las Semifinales constan de cuatro galas que ya incluyen atrezo, iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería y coreografías para dotarlas de mayor espectacularidad y sacar lo mejor de los artistas. En esta fase, la responsabilidad de votar recae solo en el público del plató, que con su apoyo configura un nuevo ranking en cada programa en el que solo los tres primeros pasan a la Gran Final.

Por su parte, el jurado, que también se subirá al escenario para cantar a lo largo de estos programas, comenta las actuaciones y dispone además de un nuevo Ticket Dorado para salvar de la eliminación a un cuarto concursante. En esta ocasión, hay solo un salvoconducto por programa y deben concederlo por unanimidad.

Luis Miguel Gonzalez

'Idol Kids': el jurado

Omar Montes, Ana Mena y el dúo Camela formarán parte del jurado en la próxima edición de ‘Idol Kids’, que la cadena comenzará a grabar próximamente con Jesús Vázquez como presentador y con una mecánica completamente renovada.

Ana Mena explica que va a ser muy emocionante vivir esta nueva experiencia: “He estado en el lugar de esos niños muchas veces y sé que voy a empatizar con ellos. Me voy a sentir en la necesidad de ayudarles a desarrollar todo su talento y su capacidad artística y también de darles todo el cariño y la motivación que pueda. Es una gran responsabilidad”.

En la misma línea se manifiesta Omar Montes: “Es una responsabilidad grande porque lo que van a hacer estos niños me parece admirable. Subir a un escenario sin conocer a nadie y mostrar su talento delante de nosotros, del público y de toda España. Voy a aprovechar esta oportunidad para recalcarles la importancia de luchar por los sueños, para decirles que nada es imposible, que para ir a por lo que quieren deben tener su propia personalidad y que no intenten imitar a ningún artista”.

Dioni Martín y Ángeles Muñoz, integrantes de Camela, auguran ‘tensión’ entre ellos: “Solemos tener diferencias de opiniones, así que se avecinan discusiones a la hora de poner en común nuestras valoraciones. Yo buscaré en los concursantes, sobre todo, que tengan carisma y mucho arte”, explica Dioni, mientras Ángeles añade: “Seguimos con mucho interés la primera temporada y sé que voy a encontrar niños que me van a poner la piel de gallina, porque yo me muevo mucho por los sentimientos. Es verdad que Dioni y yo tenemos gustos muy diferentes, pero seguro que, por los niños, nos vamos a acabar entendiendo”.

