Real Madrid - F.C. Barcelona: horario del clásico y dónde ver el partido

Pocos deportes levantan tantas pasiones en España como el fútbol. El seguimiento de las diferentes competiciones anuales, además de las extraordinarias que corresponden a Mundiales y Eurocopas, suponen algunos de los eventos deportivos más esperados. Pero lo cierto es que, incluso siendo una disciplina muy seguida, hay partidos que captan más atención que otros y siempre se lleva la palma El Clásico. El encuentro entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona es uno de los más esperados de cada temporada por la calidad de ambos equipos, pero también por la rivalidad que protagonizan desde hace décadas.

Los forofos de ambos conjuntos, pero también cualquier fanático del fútbol trata de no perderse este partido. Por este motivo es siempre objeto de interés controlar dónde y cuándo pueden verse los Real Madrid - Barça en televisión. Os contamos el horario y dónde ver el próximo Clásico.

Un partido para escribir la historia. Un instante para definir una rivalidad eterna, la de Real Madrid y FC Barcelona 💥



Este domingo, se paraliza el planeta. Este domingo, se juega #ElClásicoEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/M9IuL3k2gk — DAZN España (@DAZN_ES) October 14, 2022





Real Madrid - F.C. Barcelona: horario y dónde ver el partido

El próximo Clásico programado en la agenda deportiva figura el domingo 16 de octubre de 2022 enmarcado en la Jornada 9 de La Liga. Para aquellos que no puedan disfrutar del encuentro en directo en el Estadio Santiago Bernabéu, tendrán una alternativa en televisión. DAZN es la plataforma que ostenta los derechos de emisión de La Liga 2022/2023, por lo que en esta ocasión también ofrecerá el Real Madrid - Barcelona. Para que nadie se despiste, el horario previsto de comienzo del partido es a las 16.15 h, aunque la programación especial del canal con la previa arrancará a las 15.00.