Sandra Díaz es uno de los rostros de la Liga en DAZN tras haberse dado a conocer en 'El Chiringuito', de Mega, con Josep Pedrerol. El periodismo y el fútbol son el fuerte de esta joven murciana que tras estudiar en Madrid se quedó en la capital para centrarse en la información sobre el deporte rey, sintiéndose orgullosa de engrosar la lista de mujeres que cubren estas noticias.

Sandra, ¿por qué elegiste el periodismo deportivo?

Mi familia ha sido muy deportista: mi abuelo era árbitro de segunda división, mi tío también, y mi primo está ahora en categorías inferiores, siguiendo la saga. Y mi padre es muy futbolero. Recuerdo de niña estar en el salón y siempre había un partido de fútbol en la tele o la radio puesta. Entonces había pocas mujeres en periodismo deportivo, y yo sentía curiosidad, siempre iba a ver al Real Murcia.

Y te especializaste en fútbol.

Fue a raíz de las prácticas, la mayoría en Deportes de varios medios hasta llegar a 'El Chiringuito', donde estuve seis años.

Te ha ido bien, sólo tienes 29 años.

Sí, la verdad. Con 20 años ya estaba haciendo prácticas y tenía 23 cuando empecé en 'El Chiringuito'.

Entonces ya había mujeres hablando de fútbol o deportes en general.

Pocas, como las María Escario de turno. Y me acuerdo del 'boom' de Sara Carbonero, siendo yo adolescente. Cuando decías que querías ser periodista deportiva todo el mundo te decía: “Ah, quieres ser como Sara Carbonero”. Que lo hacía muy bien, pero no decidí dedicarme a esto por ella. Ya con el paso del tiempo llegó el momento de Susana Guasch, que me gusta mucho y con la que coincidí en Atresmedia. Ahora sí que creo que hay muchísimas mujeres en esto.

"Mis referentes son Mónica Carrillo, Susana Guasch y Matías Prats"

Antes, el perfil de periodista que hablaba de fútbol era el de una chica guapa. ¿Esto ha cambiado? ¿El físico es todavía tan importante?

Yo creo que no es lo importante. Es un estereotipo que resulta perjudicial. Parece que eres guapa, está muy bien, pero no tienes ni idea de deporte, de fútbol o de lo que sea. Entiendo que en televisión la imagen es importante pero no lo es todo. Para hablar de fútbol no hay por qué ser Miss España.

¿Quién es tu referente?

Hay mucha gente en la que me fijo, por diferentes motivos. Por ejemplo, Mónica Carrillo me gusta por cómo lo hace, cómo transmite, es muy cercana; en Deportes, Susana Guasch es una mujer que ha abierto el camino, siendo capaz de que la respeten en un programa rodeada de futbolistas. Y luego está Matías Prats.

¿Has coincidido retransmitiendo un partido o cubriendo cualquier tipo de información con su hijo?

Coincidí con él en unos premios, estaba con su padre y le dijo: "Mira papá, te voy a presentar a Sandra". Me sorprendió que supiera quién era yo. Fueron muy majos los dos.

Ana Ruiz

¿Te ves centrada sólo en el Deporte?

Ahora mismo es lo que me gusta, lo que me divierte, de lo que entiendo. A veces se lo digo a mi chico: "Es que no sé qué pasa en el mundo". Sólo leo periódicos deportivos, sólo veo los Deportes… Pero no me importaría hacer otra cosa. De pequeña, mi sueño era presentar un informativo. Nunca se sabe.

¿Qué consejos te dio Josep Pedrerol? Él ha sido tu mentor.

Siempre me decía que lo que le gusta a la gente es ver a alguien natural y que es lo que transmite a través de una pantalla. Y es lo que me dice mucha gente en las redes sociales, que me ven muy cercana, muy normal. Josep fue el primero que se enteró de que me iba de su programa, y muy bien, le estoy muy agradecida.

Benito Villamarín.

Real Betis 3-0 Elche.

El gran Capi a mi lado.

Lo que he disfrutado ✨@DAZN_ES pic.twitter.com/6TKBgiWX5T — Sandra Díaz Arcas (@Sandradiazarcas) August 16, 2022

¿Cómo está siendo la experiencia en DAZN, ya en el campo de fútbol?

Está siendo un sueño cumplido, vivir un partido en directo, estar con ex futbolistas, terminar el partido y hacer las entrevistas a los entrenadores… Aún me sigo poniendo nerviosa.

¿Qué futbolista o entrenador nos sorprendería?

Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Al principio tenía ciertos prejuicios, lo veía muy distante, y me está tocando mucho hacer el Barça, coincidiendo con él, y la verdad es que me gusta cómo habla, está siendo muy amable. Y a veces no es fácil, sobre todo cuando pierden. He hecho el Madrid, el Barça, hice el Betis, y de momento todos muy bien.

"Llevo ocho años con mi pareja y él sabe la ilusión que me hace todo. Está orgulloso de mí"

¿Te ves retransmitiendo un partido de fútbol femenino?

Sí, de hecho en DAZN tienen la Champions femenina y han comprado los derechos de la Liga también. En mi etapa en 'El Chiringuito' hacía muchos reportajes con las chicas, es importante darles visibilidad. Son muy buenas en lo suyo y cercanas, pero pocas viven del fútbol.

¿Tu pareja entiende que pases fuera los fines de semana, trabajando?

Sí. Llevamos ocho años juntos, desde antes de estar en la tele. Él sabe la ilusión que me hace todo, lo que he luchado, y está orgulloso de mí. Ha pasado muchas noches solo, cuando yo estaba en 'El Chiringuito', y ahora los fines de semana…

¿Comparte tu pasión futbolera?

Sí, de otra manera sería difícil. Le gusta este deporte y me ayuda mucho. Yo diría que sabe más de fútbol que yo.

¿Tiene que ver con este mundillo?

No, es diseñador gráfico.

¿Qué tal lo de los fans?

Lo llevo bien. También es verdad que nunca he vivido una situación rara, la gente ha sido amable. Me reconocen por la calle, pero no se atreven a decirme nada, no me molestan. Otra cosa es en los estadios. Mi chico sí que se enfada un poco y dice: "Ya nos están mirando".

"Formaremos una familia pero ahora no siento que sea el momento"

¿Formaréis un equipo de fútbol a lo Pilar Rubio y Sergio Ramos?

Formaremos una familia, claro que me gustaría, pero no como ellos, ni por tiempo ni por dinero. Ahora no siento que sea el momento, estoy aprovechando una oportunidad profesional única y paso mucho tiempo fuera.

¿Algún proyecto más?

Estoy con esto, contenta. Y aprovecho el tiempo libre para cosas que antes no podía hacer. Tengo un perrito, lo paseo, hago deporte con mi chico…. Y soy muy de tele, está encendida todo el día. Veo de todo, hasta realities, pero no participaría, me vería más presentándolos.

¿Entiendes a Pipi Estrada? Trabajaste con él.

Pipi es así, tal cual le vemos.

