Estamos a punto de cerrar 2022 y todavía tenemos algunas celebraciones importantes que presenciar. Entre ellas figura una de las citas clave del año en lo que a cine se refiere. La última entrega de galardones de la industria cinematográfica española se corresponde con los Premios Forqué 2022, que alcanzan su 28ª edición. Los reconocimientos que homenajean al cineasta José María Forqué, para los fanáticos de estos eventos, se podrán ver en televisión. Te contamos cuándo son, dónde verlos y algunas claves de la gala.



📢¡Ya llegan los #28Forqué junto a @Adrian_Lastra y Esmeralda Pimentel!



📍Este sábado, desde @IFEMA.



Celebraremos juntos lo mejor de nuestro cine y nuestras series y se podrá ver en La 2 de RTVE a las 22:00. 🎬



Te esperamos 😃 pic.twitter.com/wVQoDCtyiB — Premios Forqué (@PremiosForque) December 14, 2022





Premios Forqué 2022: dónde ver y cuándo son



RTVE ofrecerá el sábado 17 de diciembre en directo (22.00) la gala de entrega de los premios Forqué, que se celebrará en el Palacio de Congresos de IFEMA, Madrid. La 2 y RTVE Play emitirán en directo la ceremonia, y la plataforma online de RTVE ofrecerá, también en directo, la alfombra roja y un catálogo de contenidos especiales sobre los Premios Forqué. La gala de entrega también podrá verse en TVE Internacional.



Los intérpretes Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel serán los presentadores de la ceremonia donde se desvelarán los ganadores de la 28ª edición de los Premios Forqué, que reconoce a las mejores producciones del año en cine y ficción y entregará su medalla de oro a José Luis Bermúdez de Castro. Alexandra Jiménez, Antonio Resines, Clara Lago, Fernando Tejero, Marisa Paredes, Marta Hazas, Mina El Hammani, Paula Echevarría o Toni Acosta serán algunos de los entregadores de los premios.

Este sábado 17 de diciembre se celebra la 28ª edición de los @PremiosForque



Podrá seguirse en directo a las 22:00 horas desde @rtveplay, con acceso a todo lo que pase en la alfombra roja desde las 20:00 horas.#Forque2022 #28Forqué https://t.co/1n3EHPxxYw — RTVE (@rtve) December 16, 2022

Por lo alfombra roja, que podrá seguirse en directo con entrevistas en RTVE Play, desfilarán estrellas del audiovisual como Álvaro Cervantes, Ana Fernández, Antonio Velázquez, Cecilia Gómez, Cristina Castaño, Dulceida, Edu Rosa, Elena Furiase, Eva Isanta, Eva Llorach, Félix Gómez, Javier Pereira, Jesús Castro, Lidia San José, Marc Clotet, María Castro, Melina Matthews, Nadia de Santiago, Olivia Molina, Sergio Mur, Silvia Abascal, Yolanda Ramos, y muchos más.