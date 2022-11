La temporada de premios acaba de arrancar. Si hace unos días veíamos que se entregaban los Premios Iris 2022 ya empezamos a poner la vista en los siguientes. La próxima parada será en los Premios Forqué, unos galardones que recorren de forma transversal la industria audiovisual reconociendo lo mejor de la temporada tanto en cine estrenado en salas como películas y series de televisión y plataformas.

Por eso, comenzamos a recopilar la información que conocemos de la 28ª edición de los Premios Forqué. Te contamos cuándo y dónde se celebra la gala y quiénes serán sus presentadores.

Premios Forqué 2022: conoce a los presentadores de la gala

Hace apenas unos días las propias redes sociales de los galardones creados en honor al cineasta José María Forqué pudimos descubrir los primeros detalles de la próxima edición de estos galardones. En primer lugar, se puso fecha a la cita, que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre. Del mismo modo que ya ocurrió el pasado 2021, la ciudad de Madrid volverá acoger la 28 Edición de los Premios Forqué, una vez más en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA.

La ceremonia, que reúne a grandes rostros del audiovisual, rendirá homenaje a la actriz y directora Verónica Forqué, fallecida en diciembre del 2021. Además, ya se conocen los nombres de los actores designados como presentadores de la gala de 2022 y juntan lo mejor de la industria en habla hispana. Ellos son Adrián Lastra (Velvet, Jaguar) y Esmeralda Pimentel (Montecristo).

