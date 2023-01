El Hormiguero comienza un nuevo año lleno de alegría y ganas de divertirnos con sus habituales secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 16 al 19 de diciembre continúa con los primeros programas de 2023 para el equipo de la productora 7 y acción, de modo que el engranaje del formato de entretenimiento vuelve a estar engrasado hasta el final de temporada en verano. Para ello tendremos la ocasión de adentrarnos de lleno en la cultura nacional con una obra de teatro con mucho humor, una esperadísima serie de Atresmedia, una película y un libro, aunque también habrá algún que otro adelanto de la nueva edición de Tu cara me suena. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El Hormiguero: invitados de la semana del 16 al 19 de enero

Lunes 16 de enero (21.45) : Josema Yuste y Santiago Urrialde

Empezamos la semana en El Hormiguero con el buen humor que siempre nos traen los actores Josema Yuste y Santiago Urrialde. Ambos están en Teatro Victoria de Madrid representando la comedia "El Aguafiestas". En la obra, Yuste interpreta a un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con uno de sus encargos desde la ventana de su cuarto, pero su misión se verá constantemente interrumpida por el huésped de la habitación de al lado.

Martes 17 de enero (21.45) : Jaime Lorente y Belén Cuesta

El equipo recibe a los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta, protagonistas de una de las series más esperadas de este 2023, Cristo y Rey, que se ha estrenado en ATRESplayer PREMIUM el domingo 15 de enero. La ficción está basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta.



Miércoles 18 de enero (21.45) : Adriana Ugarte y Juana Acosta

Las actrices Adriana Ugarte y Juana Acosta visitan el programa para presentarnos Lobo Feroz, su nueva película que llega a los cines el próximo 27 de enero. En este thriller, un policía y una madre que busca venganza cruzan sus caminos para desenmascarar al supuesto asesino que se esconde tras los brutales crímenes de unas niñas. Mientras, una modélica policía luchará contrarreloj para evitar que se cometan errores irreparables.



Jueves 19 de enero (21.45): Anne Igartiburu

Cerramos la semana con la visita de la presentadora Anne Igartiburu con la que charlan sobre La vida empieza cada día, el libro que acaba de editar donde nos ofrece reflexiones y ejercicios sobre bienestar emocional para cada día. Con la comunicadora, a la que próximamente veremos en la nueva edición de Tu cara me suena de Antena 3, hablaremos, además, de sus recientes Navidades donde, por primera vez, ha retransmitido vía streaming las campanadas de Fin de Año.