El programanos está permitiendo conocer la figura de Joaquín Sánchez más allá de las redes sociales y los terrenos de juego. Pero no solo al futbolista,, que se ha ganado un pequeño hueco en cada emisión. En el encuentro entre Vicky Martín Berrocal y Joaquín Sánchez, Susana se ha convertido en la gran protagonista (con permiso de Bertín Osborne, que también se 'coló' en el programa ).

Joaquín quedó con la diseñadora para que le enseñase a crear un vestido para su mujer, y llegó el momento de ver los resultado. "Estoy de los nervios", confesaba 'el novato' a Vicky ante su debut como diseñador. El futbolista iba a ver, por primera vez, a su mujer con el traje que había diseñado para ella. "A ver si es como yo me imagino", decía el presentador. Como una auténtica modelo, Susana aparecía en el taller con el vestido, mientras Joaquín se llevaba las manos a la cara sin poder contener las lágrimas de emoción. "Si parece un ángel", decía al verla.

Captura TV

El centrocampista del Betis se acercó a su mujer que también se motró encantada con el diseño: un vestido largo verde de corte sirena con escote asimétrica y volantes en el hombros. "He flipado", comentaba Susana. El futbolista y su mujer llevan más de dos décadas juntos y se nota que él conoce los gustos de su mujer a la hora de vestir.

Captura TV

"Se me han saltado las lágrimas" confesaba la diseñadora al ver cómo Susana había defendido el diseño. "Con permiso de mi maestra, no se puede estar más bonita", se declaraba Joaquín Sánchez. Pero aún había más: "No hay traje ni nada en el mundo, que te supere a ti porque no se puede ser más bonita", le confesaba el futbolista a su mujer, rematando sus palabras con un romántico beso.