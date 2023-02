El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 20 al 23 de febrero nos invita a hacer un viaje por el baile y la música iberoamericanas que triunfan en nuestras fronteras, desde el arraigo cultural más tradicional de los ritmos flamencos hasta las rimas del rap argentino, pasando por un show completísimo de revista que aúna las dos facetas musicales para añadirles también un poco de humor. Por si fuera poco, uno de los deportistas españoles más cotizados presenta su propio documental. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de esta semana:



El Hormiguero: invitados de la semana del 20 al 23 de febrero

Lunes 20 de febrero (21.45) : Sara Baras

Empezamos la semana con la visita de nuestra bailaora más internacional: Sara Baras La artista acaba de agotar entradas durante tres funciones seguidas en la Ópera de Sydney con su último montaje, titulado "Alma". Un espectáculo que Baras vuelve a traer a Madrid, al teatro EDP Gran Vía, en el mes de mayo.



Martes 21 de febrero (21.45) : Lorena Castell

Continuamos la semana recibiendo a la presentadora de televisión Lorena Castell, con la que charlaremos sobre su espectáculo de revista Bingo para Señoras que representa en Madrid. Se trata de un show de revista que combina bingo, baile y números musicales y del que Castell es maestra de ceremonias.



Miércoles 22 de febrero (21.45) : Marc Márquez

El miércoles tendremos una noche a todo gas con la presencia de ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez. El piloto nos presentará Marc Márquez: all in, la nueva serie documental que estrena mundialmente la plataforma Prime Video el 20 de febrero. La serie ilustra de manera frontal y con un acceso único hasta ahora, el plano más personal Marc y su capacidad de sobreponerse a las adversidades.



Jueves 23 de febrero (21.45) : Duki

Cerramos con el ritmo del rapero argentino Duki quien visita nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Madrid y Barcelona. El intérprete ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Bizarrap o C.Tangana. Además ha sido nominado en dos ocasiones a los Grammy Latinos.