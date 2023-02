'El Hormiguero' lleva 17 años en la emisión de nuestra parrilla televisiva, y tanto tiempo da para muchos cambios... ¡qué se lo digan a Marron! Hemos podido apreciar cómo Jorge Marrrón, a quien todos conocen como Marron, ha evolucionado en todos estos años que lleva como colaborador del programa de Pablo Motos. Pero su físico desde 2006 hasta la fecha nos ha sorprendido a todos y, especialmente, a él. Y es que Jorge Salvador le tenía preparada una sorpresa en la emisión del programa del lunes 20 de febrero.

Tras la visita de Sara Varas al programa, Jorge Salvador, "el gurú de la televisión" -según decía Pablo Motos- entraba al plató para hablar de la nariz del presentador. El valenciano comenzó a hacer boxeo hace seis años, y digamos que desde entonces, su nariz ha cambiado de forma.

Pero no ha sido lo único que ha cambiado, Jorge tiraba de archivo y ponía imágenes de los otros colabores: Marron, Luis Piedrahita y El monaguillo. Llega el turno de Jorge Marrón, y la imagen comparativa ha sido espectacular ya que ha sido el que más diferencias tiene con la actualidad. De hecho, cuando ha visto la foto se ha quedado sin palabras.

El colaborador de 'El Hormiguero' está a punto de ser padre, y hablando de situaciones extrañas, ha contado lo que le ha pasado recientemente con su chica: "La señal para indicar que una persona de parto, no podía ser que se te iluminase la nariz, no, es que te salga líquido por donde sale líquido", ha dicho y procede a relatar: "El sábado estoy tan tranquilo con ella, estábamos preparando la cena, y se va al baño, me llama corriendo y me dice 'cariño, he mojado yo creo que he roto aguas. Ella con una endereza fantástica y yo me convierto en Jerry Louis", un comentario que ha levantado risas en todo el plató.

Y ha continuando explicando: "Cojo todo, la maleta, las zapatillas, el pijama. Y me dice, vamos a cenar, y le dije yo buscando si se puede cenar antes de parir. Me comí seis chuletas de pavo en tres minutos. Cojo todo me despido de los perros, bajamos, pedimos un taxi y vienen, llevando absolutamente todo. Entramos en urgencias con una maleta gigante de ruedas, una maleta gigante del niño, yo con todo colgado. Entra ella y yo me quedo en la sala de urgencias, y la gente se pensaba que estaba en la sala T4", ha relatado.

Finalmente, ha contado como terminó esa anécdota: "Sale mi chica haciendo que no con la cabeza, que no es líquido abniótico. Y yo pensando, y ya que estamos aquí no podían pinchar el globo?", concluía.