Han pasado ya siete años desde que First Dates abriera sus puertas en Cuatro y el programa festejará esta efeméride el próximo lunes 17 de abril (21.45 horas) con una edición especial cargada de romanticismo. El restaurante de First Dates sido testigo de más de 8.300 citas y partícipe de los encuentros, coqueteos, confidencias, emociones e impresiones finales de los más de 17.000 solteros que han acudido al restaurante con el deseo y la esperanza de encontrar un componente fundamental en sus vidas: el amor. Por eso, en su séptimo aniversario, el equipo del programa ha organizado una entrega en la que lo celebra por todo lo alto.

El éxito de First Dates se mide en audiencias, pero también en relaciones que han salido bien. El programa ha sido escenario de 30 peticiones de compromiso y, de las numerosas parejas surgidas allí, ocho de ellas han culminado en boda y han nacido nueve bebés. Pero ese no es el único mérito del formato, ya que ha dado visibilidad al amor en todas sus formas de expresión, con un mensaje de tolerancia, respeto y normalización en la búsqueda de pareja con independencia del género, la raza, la orientación sexual, la edad, las capacidades, la ideología y las creencias de las personas que manifiestan su deseo de enamorarse. Todo esto es lo que se celebra en la entrega especial por el séptimo aniversario de First Dates.

. @carlos_sobera nos cuenta los momentazos más épicos del programa como un hombre que tenía tres novias y buscaba la cuarta 😱



❤ #FirstDates cumple siete años el próximo lunes 17 de abril y lo celebra con una edición especial en @cuatro

https://t.co/YEJS00ziDr — First Dates (@firstdates_tv) April 14, 2023

First Dates: así es el programa especial por sus 7 años de emisión

“Estos siete años de ‘First Dates’ han sido fantásticos”, explica Carlos Sobera, presentador y maître del restaurante. De modo que, para hacer justicia con todas esas ocasiones en que el amor ha surgido entre las mesas del restaurante del programa, la edición especial por el séptimo aniversario incluye testimonios de algunas parejas que se han conocido en el restaurante, una ‘second date’ que finalizará con una petición nada convencional y nuevas primeras citas con la diversidad como denominador común, las sorpresas están aseguradas. Además, el staff del programa -capitaneado por Carlos Sobera e integrado por Matías Roure, las gemelas Marisa y Cristina Zapata y Laura Boado, que se acaba de incorporar al equipo-, está pendiente de todos los detalles para que los solteros tengan la mejor atención en sus citas.

Además, contará con la participación especial de un rostro muy conocido por los espectadores del programa: Yulia Demoss, que formó parte del staff del dating show durante varios años. La nota musical de la velada correrá a cargo de Polo Nandez, que interpretará el tema ‘Quiero que vuelvas’.

Sofía y Mario, ambos madrileños de 21 años, protagonizan la ‘second date’ de la noche. Se conocieron en el programa en 2021 y desde entonces protagonizan una bonita una historia de amor. Su relación ha sobrevivido a varias separaciones, ya que ambos han vivido en diferentes países por motivos de estudio y trabajo, pero en la actualidad están juntos y quieren celebrar su amor. Durante la cita, él le pedirá que le diga más veces ‘te quiero’ y ella le propondrá hacerse un tatuaje juntos con la fecha en la que se vieron por primera vez en First Dates.

Matías Roure, las gemelas y Laura Boado son los Cupido del amor en #FirstDates y nos desvelan unos tips para ligar ❤💋https://t.co/A193PnKds6 — First Dates (@firstdates_tv) April 13, 2023

El programa también recibirá a Pedro, camarero de 18 años de Murcia, y Aram, estudiante de 21 años de Tenerife. Ambos confesarán durante la cita que ver el programa les ayudó a entender su sexualidad. ¿Conseguirá el programa que prenda en ellos la chispa del amor?

El restaurante también tendrá mesa reservada para otras tres personas. Ana y Miguel serán los protagonistas de la cita, pero Ruth, hija de ella, tendrá un papel muy especial. Ana tiene 77 años, es de Las Palmas y está jubilada; Miguel también es de Las Palmas, está jubilado y tiene 81 años. En su primera visita a First Dates, ella llevaba más de cuarenta años sin tener, ni querer, una relación amorosa, pero su hija le convenció para acudir al programa, donde conoció a Miguel y con quien tuvo un flechazo que perdura hasta hoy. Ruth sorprenderá a ambos en esta segunda cita en el restaurante y comentará cómo ha cambiado la vida de su madre desde su paso por el programa.

Además, First Dates recibirá a Eva, una empresaria madrileña de 51 años asentada en Berlín, y Alexander, un ingeniero ruso y youtuber de artes marciales de 51 años que vive en Alicante. Eva no sabe definir cómo sería su pareja ideal, pero tiene muy claro que en cuanto vea a su cita, sabrá si es él o no… ¿Logrará Alexander impresionarle a primera vista y que Cupido se encargue del resto?

La última cita de la noche demostrará que el amor no entiende de barreras. Carmen, una informática madrileña de 44 años, tuvo un accidente que cambió su vida hace unos años, estuvo en coma y las secuelas han provocado que a día de hoy vaya en silla de ruedas. Hace dos años que se separó de su pareja y ahora está preparada para volverse a enamorarse. Juan, conductor de ambulancia madrileño de 48 años, se ha cansado de estar solo y desea encontrar a una compañera de vida. ¿Será su visita a First Dates el inicio de una bonita historia de amor?