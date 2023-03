En 2019 TNT apostó por una serie muy particular, una comedia producida por 100 Balas creada por Juan Cavestany y Diego San José. La ficción, que se estrenó bajo el título Vota Juan, trataba de caricaturizar (a veces hasta el extremo) el panorama político español que venía de varios escándalos de corrupción y episodios tremendamente casposos. Poco después se estrenó también en Amazon Prime Video, donde amplió sus adeptos.

Para cuando llegó la segunda tanda, estrenada como Vamos Juan (2020), Juan Carrasco ya era nuestro político favorito de todos los tiempos. En parte, gracias al mérito de Javier Cámara para ponerse en la piel de este ambicioso pero desastroso candidato de Logroño que aspiraba a ser presidente del Gobierno fielmente comandado por María Pujalte, también brillante. El plantel de secundarios y episódicos también era de excepción. Pues bien, cuatro años después, Carrasco va a alcanzar un logro que no imaginaba: verse en la televisión en abierto.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vota Juan: la comedia política con Javier Cámara se podrá ver en Cuatro

Con el lanzamiento de las primeras promociones en sus canales, Mediaset ha anunciado que la serie Vota Juan se verá en abierto. Concretamente la ficción será emitida en Cuatro, donde previsiblemente ocupe un hueco en el prime time de la cadena. Aunque todavía no hay fecha, es probable que se emitan de una forma continuada, puesto que apenas son 8 episodios de 30 minutos cada uno. Este formato, tan apreciado en las plataformas y propio de las comedias internacionales, en su visionado en abierto probablemente acabe concentrado entre 2 y 4 emisiones, pero habrá que esperar a la asignación de una fecha de estreno para confirmarlo.