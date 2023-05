El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. El arranque de un nuevo mes, en el programa, es sinónimo de visitantes de altura y la semana del 1 al 4 de mayo les ha quedado muy interesante y variada. Las diferentes secciones del formato de 7 y acción permiten a colaboradores, invitados y presentador pasar un rato distendido en el que comparten anécdotas y experiencias tan curiosas como la última confesión de Pablo Motos:



De hecho, el comienzo será un chute de energía con la primera visita de uno de los deportistas más potentes del momento, aunque también habrá espacio para dos grandes lanzamientos televisivos y los ritmos latinos de mayor éxito en los últimos tiempos. Te contamos quiénes son los invitados de El Hormiguero de esta semana.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.







El Hormiguero: invitados de la semana del 1 al 4 de mayo

Lunes 1 de mayo (21.45) : Ilia Topuria

Arrancamos la semana con fuerza, ya que visita el programa, por primera vez, el luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), Ilia Topuria. Conocido como 'El Matador', se está haciendo un lugar en la historia con 13 victorias y ninguna derrota. Es la primera gran estrella de este deporte en nuestro país.

Martes 2 de mayo (21.45) : Hugo Silva

Toca cambio de tercio para hablar de series españolas junto al actor Hugo Silva, que acude al programa para presentar Pollos sin cabeza, la nueva comedia que protagoniza y que se estrenó en HBO Max el pasado 28 de abril. La serie sigue las andanzas de Beto, un representante de futbolistas cuya vida se va por el desagüe cuando su mejor jugador lo despide y su novia lo abandona.

Miércoles 3 de mayo (21.45) : Albert Espinosa y Jesús Janeiro

Miércoles, 3 de mayo: continuamos la semana con la visita del escritor Albert Espinosa y el extorero Jesús Janeiro, “Jesulín de Ubrique”. La pareja viene a hablarnos del “El camino a casa”, el nuevo programa que emitirá La Sexta a partir del 3 de mayo y en el que Espinosa hará el recorrido de distintos famosos desde la puerta de su antiguo colegio hasta su casa, tal y como lo hacían de pequeños. Un camino que le permitirá profundizar un poco más en la vida y vivencias de sus invitados.

Jueves 4 de mayo (21.45) : Ozuna

El broche a la semana lo pone la visita internacional del puertorriqueño Ozuna. El cantante contará cómo será su actuación en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo entre el Real Madrid y el Osasuna en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. También hablará de lo que ha preparado para su próxima gira veraniega por España.