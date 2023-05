Nervios, intriga... si te perdiste la primera semifinal de Eurovisión 2023, te dejamos un resumen para que hables de ella como si hubieras estado pegado a la pantalla y a las redes sociales durante todos el tiempo que duró la emisión. Empezamos por lo importante: ¿Qué países estarán en la gran final del 13 de mayo? De los 15 países que se subieron al escenario del M&S Bank Arena se han clasificado 10: Noruega (Alessandra con 'Queen of kings'); Serbia (Luke Black con su tema 'Samo mí se spava'); Portugal (Mimicat con 'Ay coração'); Croacia (Let 3 con 'Mama ŠČ'); Suiza (Remo Forrer con 'Watergun'); Israel (Noa Kirel con 'Unicorn'), Moldavia (Pasha Parfeny con 'Soarale şi Luna'); Suecia (Loreen con 'Tattoo'); Chequia (Vesna con 'My sister's crown'); y Finlandia (Käärijä con 'Cha cha cha').

La representante de Israel, Noa Kirel, durante un momento de su actuación, con el tema ’Unicorn’. Sarah Louise Bennett EBU

Han quedado fuera Letonia, Irlanda, Países Bajos, Azerbaiyan y Malta. Los clasificados estarán a la gran final junto a Blanca Paloma, que pasa directamente como representante del 'Big Five', junto a Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, y Ucrania, como ganadora de Eurovisión 2022. Y a ellos habría que sumar los países que se clasifiquen en la segunda semifinal.

Ha sido una semifinal con grandes sorpresas. Irlanda, el país que más veces ha ganado Eurovisión, se ha quedado fuera la final; y Croacia, el grupo que ha revolucionado el certamente con su canción y su estética, se clasificaba. Ha sido decisión del público, ya que, este año, en las semifinales no vota el jurado profesional.

El grupo Let 3, representante de Croacia, se convirtió en la revelación de la noche, al pasar a la gran final. Sarah Louise Bennett (EBU)

Acabada la primera semifinal, los aspirantes a hacerse con el micrófono de cristal participaron en un sorteo que determinaba si actuarían en la primera o la segunda parte de la final. Y se avecina duelo al comienzo de la gala: dos de los favoritos, Käärijä, representante de Filandia, con su 'Cha Cha Cha' y Loreen, representante de Suecia, con su tema 'Tattoo' actuarán en la primera mitad. Al igual que Blanca Paloma, que está la quinta en las apuestas.

Rita Ora: la gran actuación de la noche

Sarah Louise Bennett EBU

Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Julia Sanina fueron las presentadoras de la primera de las tres galas de la 67ª edición del Festival de Eurovisión. Además de las actuaciones de los aspirantes a la gran final, los espectadores también pudieron ver un minuto de las propuestas de Alemania, Francia e Italia. Y de la actuación especial de la artista británica de origen kosovar Rita Ora. Durante las votaciones, la cantante amenizó la velada con un mix de sus mejores éxitos, arropada por un gran grupo de bailarines.

Primera semifinal: así lo vivieron las redes sociales

Desde que éxiten las redes sociales no hay Eurovisión sin memes. Hemos recuperado los mejores. Aquellos que te sacarán una sonrisa y te harán ver lo que todavía no habías visto de la primera semifinal. No se libra nadie.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo que ha resultado ser el dancebreak de Israel #Eurovision2023 pic.twitter.com/7VLqEVZeOe — J. Malone (@javikiyo) May 9, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El nuevo outfit de Alessandra me recuerda a Loki.

Más puntos para Noruega 🇧🇻#Eurovision2023 pic.twitter.com/VlLwK3M9HI — Lidia 🇳🇴🇸🇪🇫🇮🕊️ (@Lidia_Rguez_) May 9, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo peor de que gane Loreen #Eurovision2023 es que no se podrá repetir este momento histórico en Sálvame de tarde 💔 pic.twitter.com/mfDUX9KWKx — Montse Galeano (@Galeanomon_) May 9, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todos sabíamos que iba a pasar Croacia pero nadie quería admitirlo #Eurovision2023 pic.twitter.com/A2jbDGWWQv — 🌾Mðri🇪🇸 (@_adrianm99_) May 9, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.