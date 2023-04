"I just wanna sleep forever / I like it better when I dream", canta Luke Black en este trippy e inquietante electro banger.

La canción data de 2020, y la letra está muy arraigada en los oscuros días de encierro. "Pasé los últimos años muy alienado del mundo, especialmente durante la pandemia", explica Luke a la web Eurovision Fun. "Me sumergí en mi cama, los videojuegos y el anime y así se creó la canción".

Musicalmente, transmite a la perfección el opresivo vacío del aislamiento, pero ¿podría ser demasiado experimental para Eurovisión?