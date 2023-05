'Mi casa es la tuya' ha vuelto este 2023 con una esperada temporada de entrevistas en que Bertín Osborne recupera su papel de interlocutor. El formato, que empezó a emitirse en 2015 bajo el título 'En la tuya o en la mía' (TVE), se mudó en 2016 a Telecinco, donde hemos visto pasar ya a más de 100 invitados que han compartido con los espectadores anécdotas, emociones, experiencias y aspectos íntimos de sus vidas.

El primer programa de esta nueva tanda se emitió el pasado 15 de mayo con la visita de Jesulín, pero esta no es la única cita reseñable del formato. Para que nadie se despiste, cada lunes, a las 22.00, se ofrece una nueva entrega de modo que, mientras se ofrezcan las emisiones, os iremos concretando quiénes son los invitados de 'Mi casa es la tuya'.

¡Ya puedes volver a ver #MiCasaJesulín online y completo! 🏡 https://t.co/95l5LaybPa — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 15, 2023

'Mi casa es la tuya': invitados de Bertín Osborne en la temporada de 2023

Como explicábamos, Jesús Janeiro, más conocido como Jesulín de Ubrique, fue el encargado de abrir la veda el pasado 15 de mayo, pero no es el único invitado de la temporada.

Nacho Cano, considerado como uno de los mejores compositores españoles de las últimas décadas, es el protagonista de la entrega de 'Mi casa es la tuya' que Telecinco ofrecerá este lunes 22 de mayo, a partir de las 22.00 horas. El exintegrante de Mecano rememora sus inicios en la banda musical, desvela cómo es su relación actual con Ana Torroja y su hermano José Mª, explica cómo gestionó el éxito en su juventud y revela aspectos inéditos de su carrera y vida personal.

Nacho Cano, próximo invitado de #MiCasaEsLaTuya



👉 El lunes a las 22:00h, en @telecincoes https://t.co/ceZ7w8bop5 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 17, 2023

El encuentro entre el creador y productor musical y Bertín Osborne tiene lugar en la finca del presentador en la localidad sevillana de Mairena de Alcor. En la Hacienda San José, Nacho Cano comenta cómo fueron sus inicios en el grupo Mecano, que conformaron él y su hermano José Mª junto a Ana Torroja en los años 80, y cómo es su relación actual con los dos exintegrantes del grupo.

Millones de discos vendidos en todo el mundo, sus temas sonando a diario en las radios del país y un público entregado coreando sus canciones en los conciertos convirtieron a Mecano en un icono musical de la década de los 80 y en uno de los grandes nombres de la música en español. Nacho confiesa a Osborne cómo gestionó ese éxito siendo tan joven: “Más que gestión fueron unos años de ‘ingestión’ y a los 23 años tuve un colapso de salud”, explica.

Además, aborda junto al presentador aspectos desconocidos de su carrera profesional y vida personal y desvela también varias anécdotas vividas junto a personas que han marcado su vida, como la oscarizada Penélope Cruz. “Yo descubrí a Penélope y le dije: 'Vas a ser la actriz más importante del mundo'”, afirma.

Michael Leshay, amigo del compositor, y Arturo Pareja-Obregón, cantautor, compositor y pianista andaluz, se unen al almuerzo para rememorar diversas vivencias. Además, Nacho Cano interpreta junto a Pareja-Obregón su tema ‘Sevilla’, en una emotiva velada que culmina con la actuación del bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, que se suma al encuentro poniendo el toque flamenco a la emblemática canción del compositor sevillano.