Jordi González se ha desvinculado por completo de Mediaset después de dos décadas. Tras su estreno en Telecinco en 1997 de la mano de ‘Moros y Cristianos’, el catalán era uno de los buques estrella de la cadena colocándose al frente de un gran número de programas como ‘Gran Hermano VIP’, ‘Supervivientes’, ‘La Noria’, ‘El Gran Debate’ o ‘Hay una cosa que te quiero decir’; siendo su último proyecto ‘Secret Story’ en otoño de 2021. Desde aquel momento no le volvimos a ver al frente de ningún formato en Mediaset, dejando el relevo a Jorge Javier Vázquez, y ahora se ha revelado el motivo y es que disolvió toda relación con la cadena de Fuencarral tras este proyecto, tal y como revela 'TVienes'. Esta disolución del contrato fue clave para que el catalán tomara la decisión más trascendental de su 2022: tomarse un año sabático.

“La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, explicaba en redes sociales a sus seguidores. Desde entonces no le hemos vuelto a ver vinculado a ningún proyecto, ni en Telecinco ni en otros programas aunque sí que acudió como invitado de ‘La Gran Confusión’ en La 1.

En este tiempo, Jordi González se ha acercado a la televisión en varias ocasiones pero siempre aún lejos de repetir como presentador. Eso sí, esta salida de Mediaset nada tiene que ver con el de Marta Riesco o el despido de Alba Carrillo y los cambios que está experimentando ahora la cadena como el fin de Sálvame, pues el fin de su contrato llegó antes que la marcha de Vasile.