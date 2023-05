Muy pronto llega 'La traición' a Telecinco, la historia de una mujer que sin saberlo acoge en su casa a la amante de su marido. Telecinco aprovechó la emisión de la undécima gala de Supervivientes 2023 para anunciar que va a volver a emitir series turcas en su programación, después del fracaso de Café con aroma de mujer.

Después de la emisión de Love is in the Air, que no tuvo tanto éxito como las series turcas de Antena 3 y fue trasladada a Divinity antes de concluir su primera temporada, Telecinco lanzó la serie Mi hogar, mi destino. Sin embargo, esta serie también tuvo dificultades y fue programada en horarios de late night y posteriormente en Mitele Plus, además de sufrir cambios en la programación de la cadena. Ahora volverá a probar suerte con la serie turca conocida como La Traición. Esta ficción otomana consta de dos temporadas con un total de 27 capítulos de dos horas cada uno y ya se ha emitido en su país de origen en 2022.

Mediaset

Aunque en turco se titula Lyilik, Telecinco ha decidido llamarla ‘La Traición’ en español. La serie ya ha finalizado y se espera que se emita próximamente en Telecinco, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

'La traición' en Telecinco: argumento

La trama de La Traición gira en torno a Neslihan (Hatice Şendil), quien aparentemente vive una vida feliz junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y sus dos hijos. Sin embargo, la revelación de que Damla (Sera Kutlubey), amiga de la infancia de Neslihan, era amante de su esposo, pone en peligro la estabilidad de su matrimonio y lleva a Neslihan a cuestionar su propia bondad al invitar a Damla a vivir con ellos.

Mediaset

'La traición': el reparto de la serie turca

La producción estará protagonizada por Sera Kutlubey (Hercai, Amor y Venganza y Secretos de Familia), Hatice Şendil (Una parte de mí) y İsmail Demirci (Yildiz, un amor indomable).

A estos se unirán Perihan Savaş, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadır Vatanoğlu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoğlu. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de emisión ("muy pronto"), La cadena estrella de Mediaset ya ha comenzado a promocionar la serie.