El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con tertulias y las mejores entrevistas. Las diferentes secciones del formato de 7 y acción permiten a colaboradores, invitados y presentador pasar un rato distendido en el que comparten anécdotas y experiencias tan curiosas como la última confesión de Pablo Motos:



Para cerrar las visitas del mes, la semana del 29 de mayo al 1 de junio tendremos unos días muy musicales, con lo mejor de los ritmos latinos. Pero también habrá tiempo para repasar la carrera de una de las deportistas más prestigiosas de nuestro país, ahora que emprende una nueva etapa en su vida. Por si esto fuera poco, uno de los rostros televisivos más populares regresa a un plató tras años entregado a las plataformas para exponer cómo es su actividad en el streaming. Te contamos quiénes son los invitados de El Hormiguero de esta semana.



El Hormiguero: invitados de la semana del 29 de mayo al 1 de junio

Lunes 29 de mayo (21.45) : Ona Carbonell

El lunes visita el programa la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación y una de las deportistas más laureadas de España: Ona Carbonell. Con la nadadora de sincronizada, quien acaba de anunciar su retirada deportiva, hablaremos de sus planes de futuro tras más de veinte años en la alta competición.



Martes 30 de mayo (21.45) : Chanel

El martes acude la cantante Chanel que triunfa con su último tema “Clavaíto”, canción que interpreta junto a Abraham Mateo y que está entre las más escuchadas de España en Spotify. La artista ultima el lanzamiento del que será su próximo disco en cuyo proceso creativo se ha involucrado al cien por cien.



Miércoles 31 de mayo (21.45) : Frank Cuesta

El miércoles estará en el programa el reconocido herpetólogo y aventurero, Frank Cuesta, para compartir sus próximos proyectos y hablarnos de su influencia como creador de contenido en YouTube. Desde su retiro de la televisión, Cuesta ha canalizado su amor por la vida y la naturaleza a través de esta plataforma, acumulando millones de seguidores entre YouTube, Twitch, Instagram y Twitter. Estas plataformas no solo le permiten difundir su pasión, sino que también son fundamentales para financiar su santuario en Tailandia.



Jueves 1 de junio (21.45) : Nicki Nicole

Cerramos la semana con la visita internacional de Nicki Nicole. La cantante argentina va a presentar su tercer álbum de estudio, titulado “Alma”, disponible desde el 18 de mayo. Hablará del proceso creativo del disco y escucharemos su single, “Dispara”.