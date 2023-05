El presentador acudió al programa de Pablo Motos en Antena 3 para charlar sobre la nueva edición de 'Mask Singer' y reconoció que no tiene información sobre los famosos que se esconden detrás de las cámaras. "Ahora que ya está grabado sí, pero en el momento del rodaje yo no sé absolutamente nada. Hasta el último segundo no lo sé, ni quiero... Así me ha pasado, que a veces se han quitado la máscara y me he equivocado de nombre al decirlo" y explicó que eso fue lo que le pasó con Latoya Jackson. "Yo miré, vi esa cara muy Jackson y dije 'oh my god, Janet Jackson', pero ella me dijo: I' m Latoya'", comentó.

Arturo Valls habla en 'El Hormiguero' del papel de Ana Obregón en 'Mask Singer'

Ana Obregón es una de las grandes novedades de 'Mask Singer 3' y ya ha dado grandes momentos en el programa como su ducha con los 'Javis' o su confesión sobre su primer beso. Arturo Valls adelantó en 'El Hormiguero' cómo lo va a hacer como investigadora. "Lo hizo muy bien. Tiene muchos contactos y eso le ha ayudado a averiguar unas cuantas máscaras", reveló el presentador.

Carlos López Álvarez/ El Hormiguero

Arturo Valls le confiesa a Pablo Motos el incómodo momento que vivió en la playa por 'culpa' de Paz Padilla

Arturo Valls compartió en 'El Hormiguero' algunas de las anécdotas que ha vivido durante su carrera profesional como cuando acudió al programa 'Mask Singer' en Uruguay como máscara. "Llego al aeropuerto de Montevideo y me encuentro a una señora con un letrero de Eduardo Valles, y yo pensaba que era ya para ir ocultando la identidad", comentó entre risas. Además, también reveló lo que le pasó en una playa de Zahara de los Atunes tras ver que un fotógrafo estaba haciendo fotos. Arturo tiene buena relación con la prensa y decidió acercarse a él porque a su mujer le dan mucha vergüenza estas situaciones. "Yo fui a decirle algo para que nos dejara en paz; cuando le pedí por favor que parase, me contestó '¿Te puedes apartar que estoy fotografiando a Paz Padilla?'" así que ellos no eran su objetivo sino la presentadora.

Carlos López Álvarez/ El Hormiguero