Este jueves 9 de noviembre en la Real Casa de la Moneda de Madrid ha tenido lugar la presentación de la campaña de publicidad que da el pistoletazo de salida a la época navideña en España. Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, ha sido el encargado de presentarSi en 2020 recorría la historia de España y acababa en la pandemia por coronavirus y, en 2021 bajo el nombre de 'Cadena de décimos' se centraba en la solidaridad de todo un pueblo que iba recibiendo, por sorpresa, décimos de lotería,

Bajo la coletilla de 'El sorteo que nos une', se podrán ver varios spots de televisión con una duración de 90 segundos basados en tres historias reales que tienen que ver con la Lotería de Navidad y que ya están disponibles en unsorteoextraordinario.es .

Bajo el título de 'Tres Orquídeas', un hombre que trabaja en un barco se encuentra pegado un décimo en el cristal de su casa con la inscripción 'Julia, Tres Orquídeas'. El 22 de diciembre, este décimo resulta premiado y el hombre decide buscar por Internet la localización de 'Tres Orquídeas' y devolver el décimo premiado a su dueña. Otra de las historias es 'El viaje' en el que Esteban, un pastor jubilado decide emprender un viaje con sus ovejas a la ciudad para visitar en el hospital a un amigo con el que solía compartir un décimo para cumplir con la tradición.

'Vika' es el nombre de la última historia del anuncio de la Lotería de Navidad 2022 en el que una joven extranjera comienza a trabajar en España y una compañera le va enseñando los secretos de su trabajo y palabras en español y le anima a compartir un décimo. "Aquí tenemos la costumbre de compartir un décimo con la gente que nos importa, como las amigas" se puede oír en el spot.