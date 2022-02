Si en algo estamos de acuerdo sobre Secret Story es que los retos amenizan mucho la convivencia en el interior de la casa. Sobre todo, cuando hacen que un concursante se vea incapaz de valerse por sí mismo durante todo un día completo, algo que le está pasando a Cora en estos momentos. La organización del concurso ha decidido imponerla un reto que, aunque en la práctica parece del todo inofensivo, se ha vuelto en contra de la joven que ha declarado que le amarga por completo la existencia puesto que le impide utilizarlas de cualquier forma y no solo tiene que conseguir este reto sino también superar la prueba que le han impuesto con Brenda.

¿De dónde viene lo de llevar guantes de boxeo? Minutos antes Kenny ha elegido a Cora como la más sensible. Una excusa que ha servido a La Voz para retarla a llevar una de las prendas más duras: guantes de boxeo. Pero, como decíamos, esto no le ha servido para eximirse de las pruebas a las que han ido sometiendo a todos sus compañeros. Y el suyo no es nada fácil.

Mediaset

Tal y como les ha contado Joaquín Prat, entre Cora y Brenda se van a estrechar aún más los lazos. Tienen que ponerse una delante de la otra con los pies apoyados en los hombros de la otra. Con un leve balanceo, deberán rodar cual escarabajo sobre la espalda de las dos dando una voltereta completa. Eso sí, la organización ha sido comprensiva con la pareja con semejante reto: La Voz les ha pedido que si ven que les sale, que no sigan intentándolo para que no se hagan daño y que si consiguen dar aunque sea una vuelta, se lo darán por válido.

Mediaset

En medio de un día complicado de Nissy, que recuerda al enfrentamiento que tuvo con Layla, la pareja de amigas se ha centrado en ensayar la prueba bajo la atenta mirada de Colchero que las socorrerá si pasa algo. No es fácil y los guantes no ayudan. A Brenda le cuesta porque Cora está "muy dura" y no puede con ella. La risa les puede y han perdido la fuerza en varias ocasiones pero ninguna ha bajado los brazos: "Como me llamo Cora que sale en esta", dice. ¿Podrán finalmente?

